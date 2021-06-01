人民网北京6月1日电 （记者孙博洋）6月1日，时值“六一”国际儿童节，国家市场监管总局在其网站集中发布了一批儿童用品消费提示，涉及童装、儿童家具、书写用笔、儿童用盲盒以及部分种类的儿童玩具等。

购买童装要看标识、面料、外观闻味道

有绳带的服装慎购

婴童服装简称童装，是指适合婴童穿着的服装。按年龄段可分为婴幼儿服装（36个月及以下）和儿童服装（3岁以上、14岁及以下）；按使用功能可分为内衣和外衣。内衣主要包括贴身衣裤、睡衣睡裤等；外衣包括运动服、连衣裙、夹克衫、棉服、羽绒服等。

市场监管总局提示在选购和使用儿童服装时，除了关注产品的品牌、价格、款式等因素外，还需要关注以下问题：

一是看标识。童装使用说明标签主要包括以下内容：制造商名称和地址、产品名称、产品号型、纤维成分和含量、产品等级、安全技术类别、执行的产品标准、维护方法等。缝制在可贴身穿婴幼儿服装上的耐久性标签宜选择柔软的材料制作，缝制的部位应避免直接与皮肤接触，以防擦伤婴幼儿皮肤。

二是看面料。因儿童好动且易出汗，应尽量为孩子挑选面料舒适性较好的产品。柔软、透气、吸湿性好的纯棉面料不失为佳选。如果选择锦纶、聚酯等化纤面料的服装，应以穿着舒适为宜。另外，一般有害化学物质多隐藏在涂层、染料中，所以家长们为孩子选购直接接触皮肤的服装时，宜选择淡色系和印花少的衣服。

三是闻味道。建议家长们选购衣服时闻一闻衣服的气味，如果有刺鼻性气味、霉味，或者较大的香味，这类衣服不宜购买。

四是看外观。选购时，打开包装检查衣服是否有影响外观的表面疵点，在接缝处可用手拉一下检查是否脱缝；仔细查看衣服上的小部件，检查拉链是否顺滑，纽扣、拉链头、绒球等小附件是否牢固、不易脱落，纽扣、亮片、拉链齿等部件是否有锐利尖端和边缘，防止对孩子造成伤害。

五是有绳带的服装请慎购。选购幼童（7岁以下）服装时，尽量不要购买脖子或帽子上带有绳带或腰部绳带超出服装底边的童装。选购大童（7至14岁）服装时，尽量不要购买脖子或帽子上绳带有自由端的童装。尽量不要购买背部有绳带伸出的童装以及绳带超出裤脚底边的裤子，以及绳带末端有打结或使用立体装饰物的服装。

购买儿童家具查阅检验报告

还要确认使用年龄段

儿童家具是指设计或预定供3~14岁儿童使用的家具产品，主要包括柜类、桌台类、椅凳类、床类、沙发、床垫等。

市场监管总局提示，在选购和使用儿童家具时，除了关注产品的品牌、价格、外形等因素外，还需要关注以下问题：

一是，购买前要确认所购产品的使用年龄段，对不确定是否属于儿童家具，或不能提供使用年龄段相关证明材料的产品应谨慎购买。

二是，购买正规渠道销售、正规厂家生产、品牌信誉度好的产品。

三是，索要产品使用说明书。产品使用说明书中应包含产品用料、结构特点、功能介绍、适用年龄段、使用注意事项等信息，购买前认真阅读产品使用说明书，避免使用时误操作带来危害。查看需要安装的产品，是否有明晰的安装指引；查看具有升降或折叠调整功能的产品，是否有醒目的警示标识。

四是，选购前观察家具的线条是否圆滑流畅，可接触的外角（如床头柜顶板四角、桌面板四角等）和边缘是否经倒圆、倒棱处理。不要选带有锐角或带有利边、毛刺等的家具。观察家具中的孔和间隙是否会卡住小孩的手指脚趾。另外，在选购时最好用力晃几下，结构松动的家具不要选购。

五是，查阅产品的检验报告。在选购家具时，可向销售人员索要产品检验报告，查看有害物质限量等指标的检测结果。

为儿童购买书写用笔不提倡“趣味强”

笔帽有气孔更安全

书写笔是一种供书写或绘画用的工具，是中小学生常用学习用品之一，主要包括记号笔、荧光笔、白板笔、水彩笔、圆珠笔和铅笔等。书写笔的质量安全关乎中小学生健康成长。

市场监管总局提示，消费者在选购和使用书写笔时，除了关注产品的品牌、价格等因素外，还需要关注以下问题：

一是，“趣味强”不提倡。市面上不少书写笔为了吸引儿童购买，在产品上附加趣味性小零件装饰品，有趋于玩具化的现象。为避免儿童将这类书写笔上的饰物当成玩具玩耍，引发吞咽、噎住，甚至窒息等意外事件，不建议家长为儿童选购“趣味强”的书写笔。

二是， 关注标识和警示说明。家长应关注产品的标识，在产品包装上标明执行标准为GB 21027《学生用品的安全通用要求》的书写笔更适合儿童使用。购买时还应注意产品适用年龄范围或警示说明，尤其需确认孩子年龄是否在该产品适用年龄范围内。

三是，笔帽尺寸大、有通气孔更安全。不管是记号笔、圆珠笔还是中性笔，家长最需要关注的是笔帽安全。观察一下笔帽尺寸是否足够大（难入口）或者设有通气孔（一旦误吞可以保证一定的空气流通）。若笔帽尺寸过小且无通气孔，一旦误吞易产生窒息风险。

四是， 避免购买浓烈香味的书写笔。部分厂家为了增加卖点，在书写笔“油墨”中添加化学芳香剂，长期接触可能存在健康风险。家长在为孩子选购时，尽量选择款式简单朴素、无刺激性气味的产品，不要过分迷恋“色香味”，让书写笔回归其原有的属性。

儿童用盲盒消费注意引导儿童

避免沉迷成瘾

儿童用盲盒，是指在一个不透明且封闭的盒子里装着不同样式的玩具、文具或模型等，儿童只有购买后打开才能知道盒子里装的是什么。盲盒可满足儿童的好奇心理，因此近年来在儿童和青少年中极为盛行。由于消费者购买时无法直观地辨别盲盒内产品的质量。

市场监管总局提示，为避免买到不合格的产品，消费者在选购和使用儿童用盲盒时，除了关注商品的品牌、价格等因素外，还需要关注以下问题：

一是看包装。消费者选购盲盒时，应注意查看适用年龄、警示说明等信息，不要购买无检验合格证明、无中文标签标明产品名称、生产厂名、厂址的产品。

二是留凭证。尽量选择正规实体店或网站购买产品，购买时应注意索要和留存发票等购物票据、经营者广告宣传信息等作为事后维权的凭证。

三是多引导。由于盲盒包装的特殊性，容易导致消费者和生产者“信息不对称”，加之盲盒分为普通版和隐藏版，可能引起孩子的攀比心理，导致孩子购买和使用该类产品容易“上瘾”。在购买盲盒时家长应引导孩子结合经济能力、消费需求等量力而行，不要过分沉迷、避免成瘾。

选购塑胶玩具要闻气味看标志

也应注意弹射物和磁性部件

塑胶玩具是指设计供14岁以下儿童玩耍时使用的，主体或主要玩耍部分的材质为塑胶材料制成的非使用电能的玩具，包括静态塑胶玩具、机动塑胶玩具、弹射塑胶玩具等。

市场监管总局提示消费者，在选购和使用塑胶玩具时，除了考虑产品的品牌、价格、趣味性等因素外，还需要关注以下问题：

一要看标志。不要购买无中文标签标明产品名称、厂名厂址、检验合格证明的玩具。塑胶玩具属于强制性产品认证范围，产品或包装上应标明“CCC”标志。

二要看适用年龄。根据塑胶玩具标称的年龄范围，结合孩子的年龄挑选合适的玩具。

三要看外观。选购时，要选购材料清洁干净、无锐利边缘毛刺、光泽度较高、部件装配牢固、无尖锐突出部件的玩具。例如选购机动塑胶玩具车时，车轮应装配牢固、驱动机构应封闭。

四要闻气味。部分塑胶玩具易残留单体和有机溶剂，尤其是爬爬垫、小黄鸭等软胶类玩具，这些物质往往具有一定毒性，玩耍时容易被儿童吸入体内，购买时可以闻一闻，如果气味较大且有刺激性，尽量不要选购。

五要看弹射物。选购弹射塑胶玩具时，要选购弹射物体积较大、保护端材质较软、发射速度较慢的玩具。谨慎选购牙签弩、钢珠弩、口袋弹弓、“吃鸡玩具”等产品。

六要看磁性部件。选购含有磁性部件的塑胶玩具时，谨慎选择含有体积较小磁性部件且磁力较强（隔着3张及以上的A4纸仍能相吸的）的产品。

七要看生产日期。选购有塑料模具的彩泥套装类玩具时，应注意其生产日期和保质期，不要选购过期产品。

假水玩具易造成儿童误饮误食

不建议购买

水晶泥，是一种给儿童娱乐玩耍的可任意变形的软泥，又称“史莱姆”，取其英文“Slime”的谐音，意指粘液、黏土、软泥。假水玩具是水晶泥玩具的一种变体形式，以更具流动性的液态胶体物质为内容物，外包装与饮料包装相近，是当前新兴的一种网红玩具。

市场监管总局提示消费者在选购和使用水晶泥、假水玩具时，除了关注产品的品牌、价格等因素外，还需要关注以下问题：

一要慎选慎购水晶泥、假水玩具等类似玩具。不建议购买假水玩具，因其外包装与饮料等食品相似度极高，儿童易误饮误食。也不建议购买含有硼砂原料（如硼砂水）的DIY手工自制水晶泥产品，该类产品存在风险的可能性较高。

二是购买时，应选购产品外包装用中文标明产品执行标准、合格证、适用年龄、明显位置有警示语的正规厂家生产的软泥玩具。切勿购买无中文标识品名、厂名、厂址等的产品。

三是仔细阅读产品包装和标签上的适用年龄、使用说明、警示内容等相关信息，确认产品标明的适用年龄与使用者的年龄是否相符。

(责编：王仁宏、吕骞)