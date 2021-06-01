日前，中国航油深化“党建带团建”示范项目建设暨“青马工程”推进会在成都举行。共青团中央组织部、中央企业团工委、中国航油党委领导出席会议并讲话，共同开启深化“党建带团建”示范项目建设蓝图。

会议指出，中国航油“青马工程”不断探索思想育人、技能育人、作风育人相结合的培养模式，逐步形成具有中国航油企业特色、可复制、可推广的青年思想政治工作品牌。

据介绍，在团中央和国资委党委的关心指导下，中国航油按照党建带团建的工作思路，不断加强党对团青工作的全面领导，把实施“青马工程”作为提高青年政治素质、培养青年政治人才的一项重要政治任务和特色工作，出台了《中国航空油料集团有限公司青年马克思主义者研究工作室实施方案》，通过加强培训、精心选题、创新载体、以点带面，将“青马工程”融入企业团建，开辟党建引领企业治理的新路径。

自2020年12月首期“青马工程”学术培训开班至今，“青马工作室”以“培养一批理论扎实、信念坚定的青年马克思主义者”为目标，经过半年时间的探索尝试，思想育人成效亦初步显现。

目前，中国航油有24名团青骨干成为青马学员，并遴选4名青年政治骨干组建“青马工作室”，还有6名优秀青年列入“青马工作室”后备骨干。近三年来，中国航油获得了全国级青年文明号2次，全国级青年安全生产示范岗荣誉2次，全国民航青年岗位能手5位。（初梓瑞）

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