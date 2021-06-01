人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）银保监会今日召开新闻发布会，通报了近期监管重点工作。记者在新闻发布会现场了解到，截至今年4月末，普惠型小微企业贷款余额16.9万亿元，同比增长31.8%，实现了小微企业金融服务的长期可持续发展。

银保监会普惠金融部一级巡视员毛红军在会上表示，这几年在监管引领和各项政策共同支持推动下，银行业服务小微企业、个体工商户的能力不断提升，信贷供给取得了增量、扩面、降本、提质的多维度平衡发展，特别是普惠型小微企业贷款连年高速增长。

数据显示，截至今年4月末，全国小微企业贷款余额45.94万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额16.9万亿元，同比增长31.8%，较各项贷款增速高19.8个百分点；有贷款余额户数2796.01万户，同比增加550.66万户。

“如果和2017年底相比，普惠型小微企业贷款余额、贷款户数都增长了1.2倍左右（贷款余额增长119.3%，贷款户数增长120.5%），这个增长速度确实非常快，反映出小微企业融资环境正在有效改善。”毛红军说。

在毛红军看来，从小微企业、个体工商户等市场主体的感受来看，融资难特别是信用贷款难、首贷难的问题依然不容忽视。银保监会将继续强化引导推动，近期会同相关部门制定推进普惠金融高质量发展的实施意见，在“十四五”期间继续支持小微企业贷款增量扩面和结构优化。

“大家都知道，小微企业融资问题是一个世界性难题，也是一个系统工程，需要各方面的共同努力。”毛红军指出，要实现小微企业金融服务的长期可持续发展，要从内部和外部两个方面协同发力，内部是银行机构完善体制机制，提升服务能力；外部是要继续加强政策支持，构建一个良好的外部环境。

具体来看，一是银行机构要完善内部体制机制，真正做到“敢贷、愿贷、能贷、会贷”。

“要引导银行基层对小微企业‘敢贷’‘愿贷’，归根结底是要从机制体制上解决内生动力问题，包括在内部资金转移定价（FTP）中对小微贷款给予优惠，提高普惠金融指标的考核权重，实施专项考核激励，适当提高不良贷款容忍度，加大不良贷款处置核销力度，落实授信尽职免责制度。”毛红军表示，对小微企业做到“能贷”“会贷”，关键是银行要加强专业服务能力建设，包括结合自身特点找准服务定位，做实普惠金融事业部等专业机构体系，运用科技手段提高风险管理水平，不断创新产品服务模式。

二是各相关部门强化政策协同，构建起良好的外部环境。

“银保监会在资本计量、贷款风险分类、不良容忍度和不良贷款批量转让等方面提出了差异化安排，对商业银行服务小微企业提供激励。”毛红军表示，在货币、财税方面，有关部门也出台了普惠金融定向降准、支小再贷款再贴现、直达工具等货币政策，对小微企业贷款合同免征印花税、利息收入免征增值税等优惠政策，并设立普惠金融发展专项资金。

毛红军表示，在外部风险分担方面，将进一步发挥政府性融资担保机构、信用保证保险的增信分险作用。在信用信息共享方面，继续深入开展“银税互动”“信易贷”，推动各地大力建设小微企业综合金融服务平台，缓解银企“信息不对称”，共同为小微企业金融服务可持续发展提供有力支撑。

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