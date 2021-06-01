为深入宣传党的乡村振兴方针政策和各地丰富实践，振奋基层干部群众精神；广泛宣传乡村振兴促进相关法律法规和政策，助力支持人民团体、社会组织、企事业单位等社会各方面参与乡村振兴促进相关活动。在《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式施行之际，人民网自6月1日起举办2021乡村振兴示范案例征集展示活动。具体如下：

一、征集内容

一是在深入推进农村基础设施建设、改善农村人居环境和生态环境、推进美丽宜居乡村建设、提高农业生态服务能力方面的优秀举措与案例；

二是在长期培育和支持脱贫地区产业、解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和人民共同富裕方面的优秀举措与案例；

三是在提升农业综合生产能力、提高农业供给体系质量，提升农村一二三产业融合发展方面的优秀举措与案例；

四是在提高城乡基本公共服务均等化水平、建立城乡融合发展体制机制的优秀举措与案例；

五是在加强以党组织为核心的农村基层组织建设、完善乡村治理体系、健全党的农村工作领导体制机制等方面的思路与举措；

六是在培育新型职业农民、加强农村专业人才队伍建设、吸引和鼓励社会人才投身乡村建设等方面的优秀举措与案例；

七是各地区各部门各单位在推进乡村振兴过程中的其他创新思路与举措。

二、案例要求

1、申报案例须符合乡村振兴促进相关法律法规和政策，体现真实性、创新性、实效性、典型性。

2、案例材料应当包括如下要素：（1）背景；（2）做法；（3）成效；（4）探讨；（5）附录。案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实，文本字数不超过5000字。

三、案例提交方法

本次活动主要通过（政府/企业/机构）自荐、他荐方式推荐申报。

提交办法：点击下载“2021乡村振兴示范案例征集活动”表格，并发送至邮箱：xczx@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等同时发送。

下载地址：http://disk.people-health.cn/act/20210601/xczx.docx

案例征集联系人：权娟 李轶群 联系电话：010-65367969

四、案例展示与总结

案例征集期间，主办方将制作“2021乡村振兴示范案例征集活动”专题，对各地各单位推荐案例进行集中展示，策划开展“人民优选·百城百品”系列专题推介会，开展乡村振兴系列访谈、系列调研活动、系列座谈会。

案例征集结束后，将组织评审专家推荐产生示范案例，并择机召开总结大会进行案例发布。

(责编：王仁宏、高雷)