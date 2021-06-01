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银保监会：截至今年4月末个体工商户贷款余额同比增长27.8%

2021年06月01日19:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）银保监会今日召开新闻发布会，通报近期监管重点工作。记者在发布会现场了解到，截止到今年4月末，个体工商户贷款余额5.4万亿元，同比增长27.8%。下一步，银保监会将持续加大个体工商户贷款投放，增加信用贷款支持力度，不断拓展贷款覆盖面。

发布会上，银保监会副主席梁涛表示，个体工商户在繁荣市场经济、扩大社会就业、方便群众生活、维护社会和谐稳定等方面发挥着重要作用，做好金融支持个体工商户工作，是金融服务实体经济的应有之义。

梁涛指出，2020年以来，银保监会把支持个体工商户作为落实“六稳”“六保”任务的重要举措，开展多项针对性工作，包括对存量贷款实施延期还本付息、加大增量贷款支持、增加信用贷款投放、降低融资成本，实现个体工商户贷款“量增、面扩、质升、价降”，帮助个体工商户恢复发展、增强活力，稳住经济基本盘。

数据显示，截止到今年4月末，个体工商户贷款余额5.4万亿元，同比增长27.8%，高于各项贷款增速15.8个百分点；贷款户数达到1870.31万户，同比增长377.24万户；信用贷款余额9044亿元，同比增长63.93%。今年前4个月，新发放的普惠型个体工商户贷款平均利率约6.2%，较去年的平均水平下降超过0.3个百分点，2020年初以来，累计下降已超过1.3个百分点，个体工商户融资负担在不断降低。

“下一步，银保监会将围绕保就业保民生保市场主体的总体目标，保持工作力度不松，持续提升金融服务个体工商户质效。”梁涛表示，一是延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大覆盖包括货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营者，鼓励银行对已延期的贷款通过正常续贷流程继续给予支持，确保政策平稳过渡。

二是围绕普惠型小微企业贷款“两增”目标，持续加大个体工商户贷款投放，增加信用贷款支持力度，不断拓展贷款覆盖面。

三是推动建设完善信用信息共享和金融服务平台，指导银行运用金融科技手段，有机整合公共信用信息和内部金融数据，改进业务审批和风险管理，开发小额信用贷款产品，提高服务长尾客户的效率。

四是丰富普惠型保险产品业务，深化银保合作机制，探索创新符合个体工商户实际的保单融资产品，提供信用保险项下的贸易融资服务。

(责编：王仁宏、吕骞)

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