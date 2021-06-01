人民网北京6月1日电 （记者李楠桦）“个体工商户是公民以自然人身份依法开展经营活动的市场主体形式，伴随着改革开放不断发展，到今年4月底，全国登记在册的个体工商户达9586.4万户，占各类市场主体总量的三分之二。”市场监管总局副局长熊茂平在国务院政策例行吹风会上介绍，今年1至4月，全国新设个体工商户605.9万户，同比增长55.2%，新办纳税事项个体工商户187.5万户，同比增长70.8%，除受疫情影响比较直接的接触性服务行业外，个体工商户基本恢复到疫情前的水平，经营活跃状况较去年有了大幅提高。

5月26日，国务院常务会议专题研究进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展。

熊茂平表示，下一步，市场监管总局将完善服务体系，突出精准施策，统筹形成合力，扶持个体工商户健康发展。

推进反垄断、反不正当竞争执法

个体工商户的数量众多，大多数规模比较小，在市场竞争中通常处于比较弱势的地位，市场监管部门在保障各类市场主体公平参与市场竞争方面都采取了哪些具体的措施？

市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江指出，公平竞争对中小企业非常重要，市场监管总局主要通过做好三方面工作，包括严格落实公平竞争审查制度，深入推进反垄断、反不正当竞争执法和规范平台不正当价格行为，来保障各类市场主体能够公平竞争。

陈志江进一步解释，遵从公平竞争市场原则，严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。“禁止和打击平台强制经营者二选一，开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动，严厉打击各类不正当行为，维护公平竞争市场环境，激发各类市场主体创新活力。”陈志江说。

熊茂平指出，市场监管总局坚持以公正监管促进公平竞争，努力建设各类市场主体平等使用资源要素，公开公平公正参与竞争，同等受到法律保护的制度环境和市场环境，全力支持小微企业和个体工商户的发展。

熊茂平表示，下一步，市场监管总局将深入推进反垄断执法，依法查处涉及小微企业、个体工商户利益的各种垄断行为，严格落实公平竞争的审查制度，对各类市场主体一视同仁，清理废除歧视、妨碍各类市场主体参与市场经济活动的政策措施，推动小微企业和个体工商户高质量发展。

“切实维护市场公平竞争，着力保护小微企业和个体工商户在内的各类市场主体的利益，推动小微企业和个体工商户高质量发展。”熊茂平说。

做好大宗商品保供稳价工作

今年以来，我国大宗商品价格持续大幅度上涨，一些品种价格连创新高，引起了社会各方面的高度关注。大宗商品价格上涨对中下游的小微企业和个体工商户影响较大。

要解决大宗商品涨价等问题，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，本质上还需从市场机制出发，通过改善市场供给和需求来实现保供稳价。“与此同时，应该加大对扰乱市场供需平衡的违法行为的打击力度。”盘和林说。

记者梳理发现，针对本轮大宗商品价格上涨，市场监管部门密切跟踪监测价格走势，强化约谈提醒，向社会释放了加强监管的强烈信号，引导社会合理预期。

5月14日，市场监管总局指导上海市、唐山市市场监管部门会同发改、工信等部门，联合约谈当地钢铁企业，要求企业积极主动履行社会责任、守法经营。

5月23日，市场监管总局、国家发改委、工信部、国资委、证监会等五个部门联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业和行业协会，要求企业强化法律意识，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、哄抬价格。

陈志江表示，原材料价格上涨对小微企业和个体工商户影响较大，特别是对白色家电、建筑、机械制造等行业影响更明显。“市场监管总局高度重视，密切跟踪价格走势，加强预警分析，定期监测铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格走势，形成每周分析报告，并有针对性的实施有效监管。”陈志江说。

陈志江表示，市场监管总局将加大执法力度，对社会反映强烈的问题线索追踪溯源，依法查处哄抬价格、价格串通等价格违法行为。对于囤积居奇、散布虚假信息、哄抬价格的违法行为，市场监管部门将发现一起查处一起、曝光一起，绝不姑息，维护好正常的市场价格秩序。

“未来将联合相关部门进一步加强调查研究，实行联动监管，从严查处哄抬炒作行为，保障中小微企业、个体工商户的合法权益。”熊茂平指出，与此同时，加强分析研判，针对大宗商品价格上涨对中小微企业、个体工商户造成的影响，消费端存在的潜在风险的问题进行专项调查研究，提出更有针对性的政策建议。

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