原标题：H&M等多家品牌被点名：海关总署通报进口儿童用品情况

新华社北京6月1日电 题：H&M等多家品牌被点名：海关总署通报进口儿童用品情况

新华社记者谢希瑶、王晓洁

随着国民消费水平不断提高，高档进口儿童用品需求呈增长态势。进口儿童用品质量安全情况怎样？如何买得安全、用得放心？

6月1日，海关总署对2020年6月至2021年5月期间查发的部分进口儿童用品质量安全不合格情况进行通报，涉及儿童服装、儿童玩具、儿童牙刷、童鞋及奶嘴奶瓶等5类81批次进口儿童用品。

其中，进口商为海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司的H&M棉制机织儿童衣裤，耐湿摩擦色牢度不合格，未达到我国《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》有关标准，存在染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康的安全风险。

此外，GAP男童棉制针织睡衣裤、ZARA儿童衣裤、ZARA棉制针织婴儿短裤、耐克男童针织棉制T恤衫、无印良品女童连衣裙、乐高弹射玩具/塑胶玩具、和光堂训练牙刷、佳洁士阶段型儿童牙刷5-7岁冰雪奇缘、巧虎儿童牙刷等多个知名品牌产品都被点名。记者发现，H&M、ZARA、乐高等品牌不是第一次被点名，也曾出现在去年同期海关总署通报全国进口儿童用品质量安全不合格产品之列。

在海关查发案例中，进口儿童服装检出不合格项目主要包括色牢度、附件抗拉强力、使用说明等；进口儿童玩具检出不合格项目主要包括小零件、有毒有害物质含量、“CCC”标识、包装薄膜厚度等；进口儿童牙刷检出不合格项目主要包括单丝顶端轮廓合格率、单丝弯曲恢复率、磨毛(平形)合格率等；进口童鞋检出不合格项目主要包括附件抗拉强力等；进口奶嘴奶瓶检出不合格项目主要包括挥发性物质超标等。

依据商检法及其实施条例有关规定，海关对查发的不合格进口儿童用品均依法依规采取销毁、退运等处置措施。儿童用品质量安全关系到少年儿童身心健康，海关严把进口儿童用品质量安全关，保障消费者合法权益，严防不合格儿童用品流入国内市场。

近一年来，北京海关共检出不合格进口儿童用品14批次、11.18万件，包括儿童牙刷、儿童服装和玩具等。北京海关商检处副处长陆锋表示，北京海关持续加强进口儿童用品检验监管，通过舆情监测收集相关风险信息，加以分析研判，对负面信息较多的产品实施精准布控。

海关提醒消费者理性购买相关进口儿童产品，在选购进口儿童用品时应当注意以下重点事项：

一是在购买婴童服装、童鞋时，尽量选择浅色、含涂层涂料相对较少和绳带安全的服装，并检查扣子和装饰性小物件是否牢固；对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应不置于与皮肤直接接触的位置；购买后要先认真洗涤后再给儿童穿着。

二是在购买玩具时，应关注“CCC”标识、中文标签标识，并在使用时重点关注年龄分组和警示说明；尽量不购买含有小零件、包装薄膜过薄等具有潜在危险的玩具。

三是在购买儿童牙刷时，关注刷头、刷毛等直接接触儿童口腔的部件，选择刷毛柔软且刷毛顶端及刷头形状圆润的牙刷。

四是在购买奶瓶奶嘴时，一定要仔细查阅中文使用说明和材质说明，选择玻璃、硅胶等耐高温、无毒、环保、材质稳定的奶瓶奶嘴。

(责编：袁勃、牛镛)