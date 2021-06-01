人民网北京6月1日电（黄盛、实习生姜荟秀）日前，中国人民银行宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

“央行这次出手的力度是较大的。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员王衍行在接受人民网采访时表示，以往央行每次调整外汇存款准备金率多为0.5个百分点，此次2个百分点的调整幅度超出以往，意在彰显调控决心，达到稳定汇率、抑制人民币兑美元汇率过快升值的效果。

王衍行表示，此次大幅度上调外汇存款准备金率，目的在于坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为，避免偏离风险中性的“炒汇”行为。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受人民网采访时表示，由现行的5%提高到7%，是央行调控外汇市场流动性、控制市场炒作和人民币汇率升值的手段。

据悉，现行的5%外汇存款准备金率，是央行在2007年由4%上调至此，14年来一直保持不动。包括徐洪才在内的不少业内人士认为，近期外汇资金流入增多，人民币汇率升值明显，在一定程度上偏离基本面。因此，作为央行稳定汇率的工具，上调外汇存款准备金率成为必然。

“人民币汇率快速走高，对外贸出口和实体经济复苏带来较大压力，需要上调存款准备金率消除对企业的负面影响。”王衍行说。

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