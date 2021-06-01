人民网北京6月1日电 （赵超）今天，国新办举行支持小微企业和个体工商户发展国务院政策例行吹风会，工业和信息化部副部长王江平在会上表示，1至4月，规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%。小微企业总体发展呈现持续恢复性增长，但也面临原材料价格上涨、回款慢等困难。工信部将持续把支持小微企业发展的部署落到实处。

王江平介绍，今年以来，国家在延续之前的纾困政策基础上，又新出台了一些针对性较强的阶段性优惠政策，“总体看，小微企业经营环境正在持续改善，生产经营恢复企稳。”

王江平也指出，受复杂多变国内外形势影响，小微企业生产经营面临原材料价格上涨、资金紧张、订单不足、回款慢、招工难等困难和问题，小微企业持续发展面临较大压力和挑战。

下一步，工信部将持续密切关注小微企业发展面临的新情况、新问题，围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域，聚焦“融资促进、权益保护”两个重点，紧盯“提升创新能力和专业化水平”一个目标，健全中小企业“321”工作体系，把支持小微企业发展的决策部署落到实处，筑牢小微企业健康发展基础，增强企业获得感。

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