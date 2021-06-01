人民网北京6月1日电 （孙阳）当前，践行可持续发展理念，积极履行社会责任，已经成为企业高质量发展的必然要求。面对新机遇和新挑战，企业如何融入可持续发展的新趋势中，成为业界关注的焦点。近日，在第八届中国企业家发展年会上，多位业界专家学者和企业代表围绕“推进可持续发展是当代企业家的历史责任”的主题，展开了深入研讨和交流。

根据中国可持续发展工商理事会和中国企业家联合会的最新报告，2020年中国企业可持续发展的指数为63.2分，整体表现稳中有升。其中合格的企业占到50.1%，需要改进的企业占到36.5%，说明企业在推进可持续发展方面还存在着较大改进空间。

中国国际贸易促进委员会党组成员、副会长陈建安认为，推动可持续发展是一项复杂的工程，不仅涉及政策体制的调整、改革和完善，也涉及消费理念、社会文化等深层次的更新和转变，需要社会各界共同努力。作为可持续发展的重要主体，企业家应当积极践行绿色发展理念，推动产业绿色转型和绿色创新。

中企会企业家俱乐部主席马蔚华表示，实现可持续发展应该是当代企业家重大的社会责任和历史使命，要转变发展理念，转变投资理念，每一笔投资要在开始的时候就注意到经济效应和社会价值的一致，最大限度减少整治成本、扶贫成本，要坚持低碳、绿色、高质量、可持续，推进新的商业文明。

中国中小企业协会会长李子彬在发言中提出，广大中小企业当前面临的困难更重要的是向数字化转型的内生动力不足，实现科技进步和产业升级的人才与技术短缺。在当前的条件下，要通过5G、互联网、人工智能、大数据等数字技术服务于广大中小企业，增强企业的活力、创新力，使更多的中小企业通过技术创新、产业升级求生存求发展。同时，要积极弘扬企业家精神，为助推可持续发展作出更大努力。

据了解，在年会的圆桌对话会环节，来自中国亚洲经济发展协会、中华环保联合会以及多位知名企业的代表围绕碳达峰、碳中和进程中企业的机遇与挑战等议题，进行了积极的分享与讨论。

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