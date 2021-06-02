日前，安徽省阜阳市颍上县南照镇闫庄村的小麦开镰收割。

庞 诚摄（人民视觉）

本报北京电 （记者高云才）麦浪千层，机声轰鸣。河南省邓州市罗庄镇任岗村正在开镰收割，粮农武安田捧起一把黄澄澄的麦粒：“牛马年，好种田。今年小麦长势比往年好，病虫害防治及时，丰收没跑！”目前，邓州市组织了5000余台联合收割机，确保小麦机收率稳定在98%以上。黄淮海小麦主产区开镰收割，标志着全国大规模小麦跨区机收全面展开。

据农业农村部农情调度，5月下旬以来，黄淮海小麦主产区由南向北梯次进入集中收获期，湖北、安徽、河南、江苏等地麦收相继开镰，全国夏粮丰收在望。截至5月29日，全国已收获冬小麦3300万亩，当日机收面积超过500万亩。全国将投入1650万台各类农机，充分保障夏收夏种顺利进行，其中小麦联合收割机超过60万台，参与跨区机收的机具约25万台，预计今年冬小麦机收率、夏玉米机播率分别达到97%、94%以上。

“三夏”大忙既要确保夏粮丰收到手，又要确保夏管、夏种扎实推进。随着全国大规模小麦跨区机收全面展开，各地将通过强化机手宣传培训、严格执行作业规范、组织机收减损大比武、开展巡回技术指导等措施，进一步把机收质量提上去、收获损失降下来，努力实现颗粒归仓，又好又快完成夏收任务。

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