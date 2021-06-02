本报记者 邱海峰文/图

图为位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县巴音库鲁提村的装机500千瓦村级光伏扶贫电站。

吐尔洪·库尔班（右一）在检查光伏电池板。

帕米尔高原上，有一个“万山之州”——新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州（以下简称“克州”）。这里三面环山，东临塔里木盆地，山地占全州总面积的90%以上。曾经，由于生态环境恶劣、经济基础薄弱，克州曾是我国深度贫困地区。

2020年底，随着最后一个贫困县阿克陶县脱贫出列，克州告别绝对贫困。当地是如何摘掉穷帽的？怎样巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴？近日，记者在克州采访时看到，中国华电集团有限公司等电力企业积极帮助大山深处的村庄发展光伏项目，充分利用当地光照充足的优势，打造起一座座“阳光银行”，借“光”生金，让共同富裕的道路越走越宽广。

屋顶电站，守护万家灯火

初夏时节，记者来到克州阿图什市松他克乡瓦克瓦克村，只见村中房屋的屋顶在日照下熠熠闪光。“那是我们村的分布式屋顶光伏项目，现在这里是‘一寸阳光一寸金’。”中国华电派驻瓦克瓦克村第一书记奚科伟介绍道。

谈起这个光伏项目，奚科伟很感慨：2019年3月，他来瓦克瓦克村驻村工作，第一天就遇到了闹心事：停电。找到村干部了解原因，一问之下却有些尴尬：欠费了。

把电费交上不就行了吗？奚科伟想得简单，村干部的回复却让他认识到了问题的复杂：村集体经济收入十分薄弱，常出现没钱交电费的情况，大家对停电已经习惯了。如何让村里既用上电又减轻经济负担，成了奚科伟驻村初期面对的头号难题。

“瓦克瓦克村地处天山南麓，光照充足，太阳能资源丰富，每年日照时长达2500-3000小时，是典型的‘富光区’。如果能在这里建起光伏电站，哪还愁用电的事！”凭着自己的专业优势，奚科伟不久便找到了解决问题的办法，联系上中国华电集团，申报实施分布式光伏发电项目，并协调资金购置价值100万元的设备，在村委会屋顶铺设196块光伏组件。

当年8月，一座70千瓦分布式光伏电站在瓦克瓦克村落地。“屋顶上的一块块小蓝板满足了村委会办公及周边生活用电，每年节省10万元左右的电费，还按照一定的价格余电上网，为村集体创收。”奚科伟指了指村委会门前占地5平方米左右的铁箱，“不仅有‘亮眼’的光伏电池板，电站还配置了30千瓦储能系统，可以应对突发停电，是克州首个投入运行的村级分布式储能光伏电站。”

去年，中国华电继续加大投入，在瓦克瓦克村新建分布式光伏电站。“现在，电站规模已经达到110千瓦，村里的日子更‘亮’了。”奚科伟说。

不仅仅是瓦克瓦克村，“十三五”期间，我国大力开展光伏扶贫，在新疆喀什地区、和田地区、克州等6个地州投资建设92座国家级光伏扶贫电站。其中克州目前光伏装机容量已超30万千瓦，今年以来，一批新增光伏项目正在抓紧建设中。

技能培训，实现自主运维

扶上马，还得送一程。对于深处大山、缺少专业技术人员的众多农村来说，建起光伏电站只是第一步。未来帮扶人员离村后，电池板出现问题谁来及时处理？电压电流不正常该咋整？……这些后期运维管理问题是村里必须迈过的坎。

怎么办？在克州乌恰县巴音库鲁提村，记者了解到，中国华电探索“1+3+N”全生命周期管理模式，通过技能培训，为村集体量身订制自己的管理团队，针对性地解决农村光伏电站建管难题。

从乌恰县城出发，沿着蜿蜒的山路，经过1个多小时车程，记者来到紧邻我国最西部边境线的巴音库鲁提村。这里，坐落着克州唯一一座装机500千瓦的村级光伏扶贫电站。

吐尔洪·库尔班，如今是这座电站的站长。记者赶到巴音库鲁提村时已是下午，在海拔3500多米的山上，正碰上吐尔洪·库尔班给电站“体检”。“现在，电站的日常运维管理主要是我和村里的几个年轻人负责，基本每天来检查两次，上下午各一次。”吐尔洪·库尔班熟练地检查着一块块电板，“每次大概花1个小时的时间，主要对光伏板、逆变器和高低压设备进行巡查并做好记录，定期对光伏板固定螺栓、接线情况进行检查，并根据光伏板表面清洁程度定期清洗光伏板。”

两年前，吐尔洪·库尔班对光伏电站还知之甚少。2019年6月，在光伏电站投产前，村里选拔人员到华电新疆公司所属光伏企业进行为期3个月的实战培训，上过大学的他和村里另外两名大学生成功入选。“那段时间，从基本理论知识到维护维修操作，都有师傅专门教我们。培训结束后，还有专业人员带了一年，和我们一起对村里的光伏电站进行运维管理。现在，独立完成这些工作对我来说已经不是啥难事了。”吐尔洪·库尔班难掩自豪。

华电新疆发电有限公司副总经理高明告诉记者，从电站投运的第2年起，由村里团队自主运维，华电新疆公司提供为期3年的后台管理和技术支持；从第5年起，华电新疆公司主要提供必要技术保障。“在技能培训的基础上，我们采取渐进性移交管理模式，既保障电站安全稳定运行，又将高成本的运行维护费用全部留到村里，收益百分之百惠及当地群众。”

包括巴音库鲁提村在内，华电新疆公司近年来累计投入资金542万元，在阿图什市和乌恰县实施人才教育培训项目，培训技术人员5040人、基层干部1474人。今年，还将投入约130万元，用于相关技术人员培训，为当地做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备人才。

产业振兴，放大增收效应

家门口的光伏电站，守护着万家灯火，也点亮了前方的致富路。

走上巴音库鲁提村的公益性岗位后，巴合提努尔·买买提吐尔逊每天都乐呵呵地忙着：走家串户，了解村民的身体健康情况；组队上山，定期清洗光伏电池板……身兼多职的巴合提努尔·买买提吐尔逊是村里的能人。

“以前，全家守着山上的草场，以放牧为生。现在，不一样喽！”巴合提努尔·买买提吐尔逊给记者算了算账：公益岗，一年工资2.5万元左右；还可以继续放牧，每年2万多元收入；平常再搞点副业，“这一年下来，比以前赚得多多了，能不乐吗？”

中国华电派驻巴音库鲁提村第一书记陈大为介绍，目前，全村有15名公益岗位在职人员，包括产业指导员、保洁员、道路维护员、水渠维护员、交通协管员、照料护理员和维修员等。今年，根据乡村振兴发展的需要，还会再在村里招聘新人上岗。“这些村民的工资，都来源于村里光伏电站的收入。”

数据显示，自2019年10月31日并网运行至今，巴音库鲁提村光伏电站累计发电超130万千瓦时，为村集体增收100多万元，成为之前206户贫困户稳定脱贫的重要保障，也为全村实现乡村振兴提供了重要经济基础。

“发展光伏电站前，巴音库鲁提村是一个纯牧业村，村集体没多少收入。村里想发展点产业，但苦于没钱。现在有了光伏电站每年70万元左右稳定收入的支撑，村里的产业多了起来，发展的底气越来越足。”陈大为说。

如今的巴音库鲁提村，以电站资产为注册资本，有了自己的企业——乌恰县华缘电力有限公司，公司业务范围涵盖太阳能、水利水电等资源开发。村里还依托畜牧业优势，创立注册“葱岭牧人”品牌，销售当地柯尔克孜羊肉、乌恰高原牦牛肉和帕米尔高原老鸽子，短短两年销售额突破2000万元；积极发展种植业，在高原戈壁开荒种植林果40亩，投入14万元为农牧民建设蔬菜小拱棚，70户庭院种植户每户增收3000元……

“今年，在继续利用光伏电站收入帮扶脱贫群众的基础上，将在产业发展方面加大投入力度，包括投入10万元支持村畜牧业合作社发展、林果种植面积再扩大150亩、依托临村水库发展鱼类养殖产业等。”陈大为表示，“我们要努力放大‘阳光银行’的增收效应，进一步促进就业、壮大集体经济，带动更多人增收致富。”

(责编：杨光宇、胡永秋)