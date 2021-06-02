晓 宏

张瑞锋（左二）和团队成员正在与德国专家交流新型锂电池包热管理系统设计方案。

张瑞锋正在实验中。

（本版照片均由受访者提供）

“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆……”关汉卿《南吕·一枝花·不伏老》里的这段名句被张瑞锋拿来形容自己。作为海归中的佼佼者，张瑞锋2019年11月被评选为“广东省100位博士博士后创新人物”。凭着对汽车工业的兴趣，他带领团队围绕新能源智能汽车展开了一系列研究。这个常说自己喜欢“折腾”的留美学霸，始终带着一颗好奇心，探索着更多路径，为的是“让汽车变得更聪明”。

“为回国后更好实现梦想做铺垫”

在湖南大学学习期间，张瑞锋一直“琢磨”着他喜欢的汽车，并在“智能网联汽车”方面取得进展。申请2013年湖南省研究生科研创新项目时，张瑞锋依靠对市场前景的敏感把握，依靠国家相关创新创业政策的扶持，成立长广智网科技有限公司，开发出具有自主核心技术的车载OBD盒子（车载自动诊断系统）——车主能够通过 OBD盒子将手机与车子相连，并通过手机掌握车况，实现远程行车分析、控制车身电气设备等功能，从而更好地保养车辆，同时可以帮助驾驶员养成良好的驾驶习惯，达到安全驾驶、绿色出行的目的。

“2014年，车载OBD盒子在市场上‘火了’一把。”张瑞锋说，那时他们的项目受到不少天使投资人青睐，对其研究成果给予充分肯定。创业势头正盛时，张瑞锋却面临一个非常重要的人生选择，他收到了来自加拿大滑铁卢大学、美国纽约州立大学和乔治梅森大学等学校的录取通知。

去还是不去？创业时机难得，海外读书几年的时间，有可能会与国内机会失之交臂。但张瑞锋却从未后悔暂时中断创业、出国留学的决定。“人生每个时间段有不同的任务，那时我是学生，理应以学业为重。充实自己，是为了毕业回国后更好地实现梦想做铺垫。”张瑞锋说。

就这样，张瑞锋暂时放下了创业项目，前往乔治梅森大学进行博士联合培养学习。

“让新能源汽车跑得更远”

留美读书期间开阔了张瑞锋的视野，为进一步学习和了解智能网联汽车技术，张瑞锋转学到密西根大学继续学习。那段时间，张瑞锋从事的车辆大数据挖掘与分析研究工作得到了导师赞赏，他因而获得留校在博士后科研工作站继续研究的机会。

又一个“去与留”的选择摆在面前。这次，张瑞锋坚定地选择了回国。

“那时，国内创新创业的好机会遍地开花，我想，是时候回国继续完成自己的创业梦想了。我要让新能源汽车跑得更远。”2016年4月，张瑞锋回国重新开始创业。

重新开始并不容易。因为离开了一段时间，张瑞锋一开始对国内情况并不熟悉，加之缺乏足够的工作和创业经验，思虑再三，他决定先从自己更擅长的科研开始——进入清华大学深圳国际研究生院工作，主要研究新能源智能汽车电池有关技术，让新能源汽车的续航里程实现新飞跃。

2018年，在回国工作几年积累了一些经验之后，张瑞锋认为创业时机已到，深圳汽航院科技有限公司正式诞生，采用“公司+联盟+研究院”三位一体的组织模式，关注新能源智能汽车和航空航天航海“三航”领域的创新研究、技术服务和产品销售。

“一路摸索，一路尝试”

张瑞锋来自广东化州，父母都在外经商，谈起自己的创业初衷，他说，是父辈的创业经历在他幼年的心中植下了创业的种子。一路走来，张瑞锋用踏实的努力实现了人生梦想。

如今，深圳汽航院科技有限公司已经进入多家上市公司的供应商体系，并与清华大学深圳国际研究生院、南方科技大学、中山大学、华南理工大学、湖南大学、广汽集团、比亚迪、东风汽车等众多科研院所、企事业单位建立了深度合作。

在张瑞锋看来，发展6G、量子科技、无人驾驶、智能网联汽车等前沿领域的未来产业和新支柱产业，是一个个里程碑，有利于推动产业转型升级，打造战略性新兴支柱产业。目前，深圳在智能网联汽车产业的智能车辆、信息交互和基础支撑三大领域形成了完整的产业布局和市场规模，具有突出的科技创新能力，具备发展智能网联汽车产业的突出优势和发展空间。伴随着深圳开启智能网联汽车的新征程，在深相关领域的创业者也将迎来更广阔的发展前景。

当被问及“年轻人创业最需要的精神是什么”的时候，张瑞锋给出的答案是：好奇心、专注力和韧性。“要有独立的思考能力和战略眼光，要有大量前沿知识和高新技术储备，同时，创业也离不开人脉资源和执行力强的团队。一路摸索，一路尝试。不要怕中间可能会走弯路，要给成功一点空间和时间。”张瑞锋说。

(责编：杨光宇、胡永秋)