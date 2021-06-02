《共建全国海归创新创业服务生态圈倡议》签约现场。

本报电 （记者孙亚慧）5月28日，“第七届中国（北京）海归投资论坛暨2021首都海外留学归国人员创新生态峰会”召开。本届论坛恰逢第4个“全国科技工作者日”，论坛主题为“归心向党，科创兴邦”，由北京海归创亿科技创新中心（海归科协）与北京联合大学商务学院、中国科学院人才交流开发中心联合主办，中国国际人才交流与开发研究会、北京CBD金融商会、北京金融安全产业园协办。

本届论坛上15家科技社团以第5批成员单位身份签署加入《共建全国海归创新创业服务生态圈倡议》，北京海归科协与北京联合大学商务学院共同为“乡村振兴经济研究中心”揭牌，北京海归科协与南昌经开区为“京赣海归创新创业直通车工作站”揭牌，北京海归科协与海南省海外留学归国人员协会共同启动“2021年海南自由贸易港世界侨海青年大会”。

在“构建首都‘两区’海归创新创业新生态”主旨论坛上，与会者结合自身经验积极建言献策。分论坛上，与会者围绕“海归助力乡村振兴”“国际科技创新与投资的新挑战”“国际产教融合的探索与建议”“海归创新创业中的法律权益保障”“数字经济赋能海归企业发展”等议题展开热烈讨论，为海归创新创业提出切实建议。

(责编：杨光宇、胡永秋)