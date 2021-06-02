据新华社重庆电 （记者赵宇飞、吴燕霞、伍鲲鹏）作为推进成渝地区双城经济圈建设的重要战略举措，西部（重庆）科学城5月17日正式挂牌后，在18日举行的重庆市委新闻发布会上正式亮相。

如果说，一直以来中国人才等创新资源要素“孔雀东南飞”，这座“未来之城”却吸引着“孔雀西南飞”。

28所高校、5个国家重点实验室、278个市级以上研究机构……全面启动建设仅8个月，创新要素正迅速向西部（重庆）科学城聚集。

一个仅3厘米的“小家伙”能蕴藏多少能量？在重庆中科超容科技有限公司，43岁的刘双翼带领团队自主研发的超级电容器，能在秒级时间内完成充放电，并实现充放电循环运行百万次以上，可满足交通运输、风电和电网等行业需求。

刘双翼曾在美国留学，也曾在深圳一所高校任教，但他最终选择了西部（重庆）科学城。谈及为何从东南沿海来到西南腹地，如今已是公司董事长兼总经理的刘双翼说：“高校更偏重基础理论研究，而我更希望学以致用，重庆的产业基础和对科技创新的支持，吸引着我来到这里。”

“忙不过来，产品都是早早就被预订一空。”刘双翼说，公司研发生产的超级电容器技术水平已跻身世界领先水平，性能、价格都有优势，不仅销往全国，还出口欧美国家。

去年9月启动建设以来，科学城加快引进各类创新平台，强化对科研人才、企业和实验室的服务。

目前，科学城市级以上重点实验室达91家，国家重点实验室5家，市级以上研发（科技服务）机构增至近300个，已建立22个博士后科研工作站，科研资源和创新平台集群初具规模。

今年3月，科学城还向全球发布“金凤凰”系列政策，针对人才、创新、产业、金融四个领域推出支持措施，引育高层次创新人才。数据显示，科学城已累计引进各类急需紧缺人才3000余人。

与此同时，各类科研大平台、大装置和产业创新项目落地按下“快进键”，创新要素加速向科学城聚集。

“我们看中了科学城在集成电路领域科技资源集聚、创新平台共建共享及人才政策等方面的优势，选择将华润微电子功率器件事业群总部设在这里。”华润微电子首席运营官李虹博士说。

如今，华润微电子（重庆）有限公司有技术研发人员500余人，其中40%来自海内外知名半导体公司。由公司自主开发的低压先进沟槽MOSFET和高压超结MOSFET制造规模及工艺技术能力达到国内领先水平，产品广泛应用于电机控制器、锂电保护、电源管理以及新能源等领域。

展望未来，李虹表示，随着科学城建设深入推进，更多高端人才、创新要素、上下游企业会在此汇聚，公司将以此为契机，进一步做大华润微电子功率半导体业务，致力于打造中国最大的功率半导体研发和制造基地。

不只是华润微电子，去年10月，重庆国家应用数学中心正式揭牌，该中心由20余名院士、专家和9名企业家加盟组成。

随后，超瞬态实验装置落地，种质创制大科学中心开工，中国自然人群生物资源库重庆中心、北京大学重庆大数据研究院启动建设，中科院重庆科学中心等加快落地……

在重庆市综合经济研究院院长易小光看来，成渝地区具有良好城市功能基础和较为丰富的科教资源，借助西部（重庆）科学城等支撑平台，未来有望成为中国产业技术创新高地和基础科学研究基地之一，“在提升西部地区创新能力的同时，也有利于优化中国整体的创新发展格局。”

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