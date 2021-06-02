本报记者 李 婕

小微企业是国民经济的基本细胞，小微企业活，就业旺、经济兴。近日，国务院常务会议部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展。6月1日，国新办举行国务院政策例行吹风会，有关部门负责人介绍了相关情况。

经营环境持续改善

针对小微企业和个体工商户发展实际，今年以来，国家在延续之前的纾困政策基础上，又新出台了一些阶段性优惠政策。效果怎样？

“总体看，小微企业经营环境正在持续改善，生产经营恢复企稳。”工业和信息化部副部长王江平分享了几组数据：1-4月，规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%，两年平均增长8.8%。工业和信息化部会同国家电网和南方电网对全国小微企业用电大数据监测显示，4月份，小微企业用电量比上年同期增长7.0%，比2019年同期增长6.2%。这从侧面反映出，小微企业总体发展呈现持续恢复性增长。

“各有关部门出台一系列的普惠性政策，帮助个体工商户应对疫情影响，实现平稳发展取得了积极作用。总的来说，政策效果还是比较明显的。”国家市场监督管理总局副局长熊茂平也带来了个体工商户的发展情况。

今年1至4月，全国新设个体工商户605.9万户，同比增长55.2%，新设个体工商户数高于2018年和2019年同期。新办纳税事项个体工商户187.5万户，同比增长70.8%，除受疫情影响比较直接的接触性服务行业外，个体工商户基本恢复到疫情前的水平，经营活跃状况较去年有了大幅提高。

据介绍，前4个月净增加个体工商户292.9万户，统计部门调查显示，目前个体工商户户均带动就业是2-3人，预计个体工商户以及各类灵活就业人员的就业总数已经达到2亿左右。“总体上来看，个体工商户发展基本平稳。”熊茂平说。

保持必要支持力度

但与此同时，挑战依然存在。“受复杂多变国内外形势影响，小微企业生产经营面临诸多问题和困难，如原材料价格上涨、资金紧张、订单不足、回款慢、招工难等。”王江平说，针对这些问题，刚刚召开的国务院常务会议强调要进一步落实“六稳”“六保”政策，保持必要支持力度，对恢复中的小微企业再帮一把、再送一程，为企业持续恢复元气、增强活力提供有力支撑。

以今年以来原材料价格大幅上涨的情况来说，尽管对部分上游企业营利状况有好处，但是对下游企业的成本带来很大压力，挤压了利润空间。特别是中小企业多数处于产业链中下游，议价能力不强，对于原材料上涨成本压力的传导和消化能力比较弱，受影响较大。数据显示，今年1-4月份，我国规模以上中小工业企业的营业收入利润率为6%，比大型企业低2个百分点，而且差距较以前进一步拉大。

国务院常务会议对此作出了专门部署，要求多措并举，帮助小微企业应对上游原材料涨价的影响。王江平介绍，将加强运行监测，稳定市场预期，及时发布运行情况，做好舆情引导。特别是配合有关部门坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。同时推动产业链供应链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法引导产业链上下游稳定原材料的供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险。

着力规范平台收费行为

熊茂平也表示，受疫情不确定性和成本上升因素的影响，个体工商户发展仍然面临一些困难。

主要表现在：成本压力普遍加大，特别是房租高、原材料价格上涨；招工难、用工成本增加；获取贷款比较难；个体工商户大多缺少创业经营管理能力，对市场风险的识别和抵抗能力比较差；市场公平竞争环境还有待进一步完善，部分平台电商变相实施二选一，也挤压了个体工商户的生存空间，限制了经营者的正当权利等。

对此，国家市场监管总局明确将从多方面做好帮扶工作，包括营造公平竞争的市场环境、帮助降低经营成本、完善个体工商户社会保障服务体系、加大金融支持力度等。会上同时明确将规范平台不正当价格行为。

“近年来，平台经济快速增长，在国民经济中所占的比重逐年提高，为消费者和经营者带来了方便。但是，一些平台企业利用资本、数据和技术的优势进行无序扩张，严重损害了中小微企业和个体工商户合法权益，同时利用其优势和垄断地位乱收费、高收费、变相收费、附加不合理交易条件，不断蚕食中小微企业和个体工商户的利润空间。”国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江说。

他表示，国家市场监管总局将积极作为，坚决查处不正当价格行为，研究制定平台价格行为规则，着力规范平台收费行为，引导平台合理降低商户的服务费用，协作共赢，助力个体工商户发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)