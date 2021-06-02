本报北京6月1日电 （记者孔德晨）6月1日，国家市场监督管理总局召开新闻发布会，集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语等13家校外培训机构予以顶格罚款。加上前期公布的对作业帮、猿辅导的查处情况，此次重点检查已对15家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

近期，校外培训机构乱象社会关注度越来越高，群众反映日益强烈。国家市场监管总局迅速组织全系统开展重点检查，加大执法力度，从严治理校外培训机构乱象。

此次重点检查发现，校外培训机构违法违规行为主要特点是“虚构、夸大、诱导”。一是虚假宣传多样化、普遍化，主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果等。如蓝天宣传其121人的教研团队“超过85%的老师来自985、211大学”，事实上来自985、211大学的仅有18人，占比不到15%；新东方“名师风采”栏103名教师中，76名教师的实际教龄与宣传不符，虚假宣传比例达到73.8%。二是价格欺诈行为问题突出，主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。如邦德在其公众号标示“2节试听课+期末高分秘籍，原价430元，现价仅12元”，事实上该补习套餐是专门为2020年“双12”推出的全新体验活动，其所谓的“原价”此前从未销售过。

市场监管总局有关负责人介绍，此次重点检查工作聚焦一线城市和大型机构。一线城市是人才、资本和技术的高地，也是校外培训机构“大牌云集”的区域，工作部署突出“重点”。在监管方式上，突出“综合”。依据《价格法》《反不正当竞争法》两部法律打出“组合拳”，发挥了市场监管的综合效益。

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