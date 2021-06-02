本报北京6月1日电 （记者汪文正）记者从国家税务总局日前召开的新闻发布会上获悉，今年2月启动的税务部门“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”成效显著，各级税务机关积极推动百条便民利民措施落地落细，目前已落实58%，有效解决了纳税人缴费人的痛点难点问题。

据了解，税务部门通过全面开展服务产品体验师活动、优化税费咨询响应、改进服务评价等方式，确保纳税人缴费人反映的问题能够第一时间整改。在2月份需求调查的基础上，持续开展问计问需活动，通过座谈、走访等方式向27万余户纳税人缴费人征集意见建议，帮助解决2.1万余个实际问题。

同时，税务部门精准推送税费优惠政策，形成针对小微企业等不同纳税人缴费人的政策包，分批次“一对一”推送，实现40批次税费优惠政策直达快享，惠及纳税人缴费人4.2亿人次。简并税费申报，5月1日起试点增值税、消费税和附加税费整合申报，6月1日起在全国推行财产和行为税合并申报，逐步实现多税种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”。

此外，税务部门推广“首违不罚”制度，公布第一批10项全国统一的税务行政处罚“首违不罚”事项清单，给予市场主体自我纠错、知错就改的空间，促进税法遵从。

税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，下一步，税务部门将全面贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，大力推行优质高效智能税费服务，加快建设“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系。

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