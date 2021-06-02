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消费维权为产业升级助力（观象台）

赵秀芹
2021年06月02日06:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　消费者不因为不如意的消费体验而止步于发牢骚，而是成为产业链的积极参与者，这样就可能让从业者及时纠偏，促进产业升级

　　

　　朋友买鸡蛋的故事颇为周折，也耐人寻味。

　　通过一家平台，朋友网购了两箱土鸡蛋。货到家开箱一看，鸡蛋很新鲜，但因为包装缝隙过大，有一半鸡蛋破损。尽管网购平台不知名，朋友还是坚持给客服留言，反映“破蛋”问题。

　　沉寂3天后，客服回复了信息，解释说自己一个人兼顾养鸡与开店、人手不足导致回复较慢，并以低价补寄了一箱鸡蛋。

　　这一次，鸡蛋外包装虽然没变，但每个鸡蛋都被精心裹上了薄薄的棉纸，只可惜鸡蛋依然碎了很多。而且破了的鸡蛋因为裹了纸而粘连成团，连挽救的可能也没有了。

　　朋友哭笑不得，再次给平台客服留言，还收集了几张鸡蛋包装的图片发给商家供参考。留言发出后毫无音讯。

　　故事的结局出人意料。一个月后，朋友再次收到商家默默补寄的鸡蛋，因为改用了新包装，一箱鸡蛋完好无损，朋友因此也成为这个商家的忠实拥趸。

　　在这样一个维权故事里，消费者在维护自身权益的同时，认真提出建设性意见建议，而生产者则认真倾听，努力改进，修补了经营环节的短板，这堪称是个双赢的维权案例。

　　时下，当制造业早已受益于互联网，并涌现出小米手机、百度汽车、海尔人单合一等一大批新产品新业态新模式时，不少农产品刚刚搭上互联网的快车，拓宽了销售渠道。然而，依靠互联网，农业转型的空间不仅仅是销售渠道，能够帮助农业转型的也不仅仅是企业家，还有每一个普通消费者。

　　农业产业链条长，农产品转变为好的商品，涉及品种优化、物流完善等一系列环节。而这些环节中，消费者喜欢什么、厌恶什么，农民过去往往很难掌握。如今，电商销售让千千万万农民与市民能够直接交流。

　　对于普通消费者来说，对农民和农业的帮扶，既可停留在“买了就是帮了”的阶段，也可以通过自身的消费体验，有针对性地提出意见建议，帮助农民更好把握市场需求，奔向共同富裕。

　　授人以鱼不如授人以渔。这种消费维权，许多时候可以助力产业升级。这种助力，不仅能作用于卖鸡蛋这样的小生意，还可以延伸到各行各业。消费者不因为不如意的消费体验而止步于发牢骚，而是成为产业链的积极参与者，这样就可能让从业者及时纠偏，促进产业升级。

　　这样看来，消费维权也可能成为普通人助推产业升级、高质量发展的一种方式。当你维护消费者权益时，如有可能，何妨再热心地向前迈一步？


　　《 人民日报 》（ 2021年06月02日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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