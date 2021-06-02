本报记者 王乐文 龚仕建 高 炳

初夏时节，走进素有“关中粮仓”之誉的陕西省渭南市，田野台塬间绿意葱茏，乡村振兴全面推进，秦东山乡生机勃勃。

科技进田间，产品网上卖，特色产业提档升级

走进大荔县安仁镇小坡村，冬枣大棚里热火朝天。村支书薛安全正查看冬枣长势，虬曲的枣枝上，一颗颗冬枣惹人喜爱，“马上就能上市，一直能卖到国庆节。”

站在小坡村老崖头向东望，万亩枣棚在阳光下泛着白光。靠着种枣，如今乡亲们的“日子甜得很”。可前些年，他们的生活却是另一番景象。

“坡烂渠断路不平，忙活一年没收成。”薛安全回忆道，“黄河滩上大片盐碱地，白给都没人种。”穷则思变，在村干部带动下农民尝试着调结构。大伙儿试种冬枣成功，种植面积快速扩大，去年，村里最后9户贫困户脱贫摘了帽。

脱贫后要接续推进乡村振兴。在薛安全看来，“农业牵手科技，是个突破口。”

眼下，小坡村正引进滴灌系统、智能化大棚管理系统。枣农王念红敢于“吃螃蟹”，花十几万元投资建起了“钢架棉被棚”。他按下键钮，棚外开始自动卷帘，“棚里的温度、湿度，在手机上随时能看。”

“棚体不断完善，种植技术也更成熟。现在，各类枣接连上市，一年下来基本没有断档期。”薛安全告诉记者，县里还派来红枣专家，研究土壤、光热、菌群……“产业实现了规模化，接下来要打造‘2.0版’——追求科学化、精细化和优质化。”

在小坡村的示范带动下，去年大荔县冬枣种植面积达到42万亩，年产量50万吨，产值60亿元。

夯实产业根基，既要种得好，也要卖得好。以柿饼闻名的富平县杨家村，老乡们正见证“触网销售”的力量。

“个大、霜白、质润、味香，俺村的柿饼，顶呱呱！”34岁的返乡青年乔彬彬，如今成了带货高手。村里家家户户都种柿子，可前些年销路不畅，成吨的好柿饼，窝在村里卖不出去。

“电商一连，鼠标一点，很快就能卖到全国各地。”看着乔彬彬的“新玩法”，老乡们啧啧称奇。如今，村口建起了标准化厂区，无尘晾晒、自动包装、品牌运营，小柿子做出了大文章。

“好果本地采，好货当季卖。除了电商，直播带货也是好渠道。”乔彬彬介绍，他去年卖了1100吨柿饼，带动附近几个村集体经济增收40万元。

放眼整个富平县，种植尖柿36万亩，年加工柿饼6万吨，电商示范项目已建成154个镇村服务站点，农村物流配送实现了行政村全覆盖。

除了大荔冬枣、富平柿饼，白水苹果等特色产业也加快提档升级。在渭南市农业农村局副局长刘刚看来，全市各县区依托特色优势资源，进一步优化产销薄弱环节，“把基础打牢、夯实，产业振兴会更有后劲儿。”

改善人居环境，建设文明乡风，乡村有颜值更有气质

来到合阳县城关街道白灵村文化礼堂，“笑脸墙”让人眼前一亮。凑近端详，墙上几十张村民照片，个个笑容洋溢，“有的村民是拾金不昧，有的是‘脱贫之星’，还有的是‘热心达人’。”村支书曹明杰如数家珍地介绍。

乡亲们的笑脸何以如此灿烂？

村里每家门前挂的牌子里藏着答案：“吃苦耐劳，勤俭朴实”“做人诚为本，无信不立人”……“前一阵儿，村里制作了一批‘家风家训牌匾’，每户根据自身情况，挑选喜欢的内容，也可以进行自由创作。”曹明杰说，“如今大伙儿精气神明显上来了。”

仓廪实而知礼节。“产业活了，人居环境、文明风气也得抓起来。”曹明杰介绍，在党员干部带领下，大伙儿由“看”到“干”，拿起扫帚铁锨，疏水修堤、植树种花。

如今的白灵村，街面干净整洁，道路两侧草木生机勃勃。美丽蝶变，不只发生在白灵村的街头巷尾，也悄然走进了渭南乡村寻常农家庭院。

敲开大荔县严通村村民曾咸印家的门，仿佛走进了花园。雪白的花架上，蟹爪兰、月季、绣球、海棠争奇斗艳，衬得“美丽庭院”的牌子更加惹眼。“家里收拾漂亮了，天天心情都好。”曾咸印笑言。整个严通村植树种花数千株，全村36条大小巷道绿化、亮化全覆盖，村容村貌靓起来。

“美丽乡村既要颜值高，又要内在美，双管齐下才能相得益彰。”刘刚介绍。

“通过‘好媳妇’‘好公婆’评比、‘十星级文明户’表彰等活动，乡亲们的精神面貌焕然一新。”白灵村73岁的老党员唐金发，曾经是泥瓦工，如今成了“美丽乡村宣传员”，村里的水渠、道路有破损，他总是义务帮工，“大家都出份力，乡村才能更美丽。”

“乡村更美了，民风更淳了。”刘刚介绍，渭南全市开展“万条家训进万家”活动，开设道德讲堂1565个，设立善行义举榜1341个，开展道德评议6000余场次，与此同时，村庄清洁行动全覆盖、常态化，“美丽乡村·文明家园”建设进一步加快。

创新机制，“村社合一”激活力，乡村善治助力乡村振兴

走进蒲城县苏坊镇党定村的奶山羊养殖小区，脱贫户党喜顺忙得不亦乐乎。村里奶山羊产业红红火火，老党也脱了贫，“瞅着这些小羊羔，美啊！”

可就在几年前，党定村还是个落后村。“村民多在自家房前屋后散养奶山羊，产业散小弱。”2016年，党定村党总支书记胡宏社带领大伙儿，在村口建起了养殖小区，村民们的奶山羊集中管理。村里自建奶站、对接奶企，产业发展驶上快车道。

2018年，党定村被县上定为乡村振兴试点村，“村社合一”改革也开始探索——由村两委领办创办村集体经济合作社，进一步明晰村两委带领群众发展产业的责任。

“村南头有1700亩荒沟地，合作社流转后统一生产经营，建成了奶站、牧草基地、有机肥厂和饲料厂，发展起奶山羊产业。”胡宏社介绍，2020年村集体经济收入170多万元。

村里富了，如何科学分配？

按照县里政策，党定村落实了“5∶2∶2∶1分配机制”——50%用于脱贫户分红及村集体经济积累；20%用于全体村民分红，经村民代表大会研究，投入基础设施建设；20%用于对各类文明典型、“星级文明户”等进行奖励，救济困难群众；剩下的10%，作为村干部考核奖励基金，调动其积极性。

“我是‘三星级文明户’，还领到奖励了呢。”党喜顺满心欢喜地说。

看着村里的新气象，胡宏社感慨，“科学发展村集体经济，多为村里办好事、实事，党组织就立了威信、赢了民心。村民劲头足，产业就能搞得更好，村集体经济积累也越来越多。”

党定村发展势头旺，也扛起了更大责任。县里探索“联合党委+”机制，党定村带着周边村庄抱团壮大产业。

“近5年来，蒲城县建成22个‘联合党委+’、269个‘村党组织+’产业点，269个村级股份经济合作社目前都步入正轨规范运营，村集体经济也逐步壮大。”蒲城县农业农村局局长麻胜民说。

蒲城并非孤例。如今走进渭南，“村务公开周”“乡村说事日”等活动火热开展，村级“小微权力清单”建设试点推动自治、法治、德治有机衔接……“我们要积极探索乡村治理，以乡村善治助力乡村振兴。”渭南市相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年06月02日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)