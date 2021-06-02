王 浩

乡村振兴，产业振兴是关键。乡村产业发展有其客观规律，不能急于求成，不可能一蹴而就，只有保持定力，久久为功，一张蓝图干到底，才能让乡村产业持续健康成长

山腰上果树茂盛，草丛里鸡鸭觅食，蜂箱旁群蜂飞舞……在甘肃省陇南市不少乡村，农民既有见效快的养殖产业，也种植周期长、效益高的林果产业，“长短结合”让农民发展产业有信心，更有了耐心。得益于多年持续不懈地培育，陇南的核桃、油橄榄、中药材等特色产业产值超过百亿元，为广大农民脱贫致富提供了有力的支撑。

在强农惠农政策推动下，乡村产业发展进入快车道。截至去年年底，全国已培育34个产值超100亿元的优势特色产业集群，小米粉变成了大产业、小茶叶长成大茶“业”、小土豆变成“金蛋蛋”……这些特色产业成功的背后，无一不是经过几年甚至十几年的精心培育，依靠政府引导，龙头带动，农业新型经营主体和农民拧成一股劲，合力让一个个“土特产”闯出了名堂。

乡村振兴，产业振兴是关键。当前，无论是巩固拓展脱贫攻坚成果，还是全面推进乡村振兴，都需要产业发展再提速、质量再提升。但应注意的是，乡村产业发展有其客观规律，不可能一蹴而就。如果急于求成，难免会出现片面追求规模、产业发展后劲不足等问题。只有保持定力，久久为功，一张蓝图干到底，才能让乡村产业持续健康发展。

促进乡村产业振兴，要在打造全产业链上持续发力。当前，一些地方的乡村产业发展处于起步阶段，产业链较短，市场竞争力弱。接下来应瞄准薄弱环节，加快乡村产业提档升级。让“一产”优起来，多在生产绿色优质产品上做文章；让“二产”强起来，推动科技创新，引进深加工项目，延伸产业链；让“三产”旺起来，加快传统农业与电子商务、观光旅游等深度融合。实践证明，只有在产业规划、龙头培育、技术创新等方面下足功夫，才能打造出抗风险能力强的产业链，有力带动农民增收致富。

促进乡村产业振兴，要坚持工作不留空档、政策不留空白，补上产业发展短板。农村基础设施相对滞后，资源要素短缺，发展产业要补的课不少。对于脱贫村，应加强产业后续扶持，尊重市场规律和产业发展规律，扶上马再送一程，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。针对不少乡村在冷链物流、现代营销等方面普遍存在的突出问题，相关部门要在资金、人才、技术上精准施策，持续补上影响产业发展的弱项。

乡村产业振兴，重在农民受益。一方面，发展产业要尊重农民群众意愿，多让农民参与决策。另一方面，各地应根据产业发展阶段，不断完善土地流转、入股分红、示范带动等方式，健全利益联结机制，让广大农民更多分享产业增值收益。

全面推进乡村振兴的号角已吹响，只要我们围绕特色产业久久为功、持续发力，乡村产业就能不断迈上高质量发展新台阶，为乡村振兴提供更加充沛的动能。

《 人民日报 》（ 2021年06月02日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)