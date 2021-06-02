王春 雍黎

原标题：2021全球技术转移大会开幕

万余项技术创新需求、500余项国际国内待转化成果、200余项中小企业创新产品、200项共性需求解决方案、50余家科技服务机构……5月31日，2021全球技术转移大会在上海展览中心开幕，此次大会是浦江创新论坛的重要组成部分，也是国内首个以“创新需求”为主题的科技展览。

据了解，本届大会以“万‘象’需求 全球揭榜”为宗旨，聚焦技术转移供需要素，旨在展示中国企业创新需求，吸引全球创新资源、创新智库汇聚上海，打造全球创新需求集成地。对此，大会组办方会前举行了“需求征集月”活动，全面拉动企业释放创新需求，并积极寻找解决方案，打通供需壁垒。

开幕式上，阿斯利康国际生命科学创新园、中国宝武钢铁集团有限公司两家重点企业发布创新需求，聚焦技术转移供需要素，面向全球寻找“揭榜”人。其中，阿斯利康发布无创血糖仪、慢病管理聊天机器人、数字疗法的技术需求，中国宝武则带来镍基合金焊材、石墨烯碳纳米管、区块链和热轧带钢边浪在线检测软件开发调试及机械电气系统集成方面的技术需求。在企业创新需求对接展区，集中展示了国科量子通信网络有限公司、上海航翼高新技术发展研究院有限公司、上海生物芯片有限公司（生物芯片上海国家工程研究中心）等10家重点企业的需求，建设企业开放式创新平台。

科学技术部成果转化与区域创新司副司长黄圣彪在致辞中表示，今年是“十四五”的开局之年，过去五年，中国技术贸易取得显著成就，我国正日益成为全球技术转移版图中的重要枢纽和活跃增长极。为此，他希望全球技术转移大会能以创新需求引导创新主体互联互通，更好服务技术要素市场体系建设，更好发挥专业化技术转移人才的作用。

据了解，本届全球技术转移大会采取线上与线下融合方式举办，线下主要包括高新技术展、企业创新需求对接展区、中小企业创新产品展区、世界桥梁展区、待转化优质项目展区、技术转移创新服务展区等六大展区及数智城市专区。

作为本届浦江创新论坛主宾省重庆，此次设立了重庆馆，重庆两江新区、重庆高新区、西南大学、重庆理工大学、中冶赛迪集团有限公司等12家单位带来了18个项目参展。在为期三天的大会中，还将同期举行20余场多元化的峰会论坛活动。

本届大会由科学技术部、上海市人民政府指导，科学技术部成果转化与区域创新司、科学技术部火炬高技术产业开发中心、上海市科学技术委员会主办，由国家技术转移东部中心承办。

(责编：赵超、吕骞)