刘坤

原标题：对小微企业和个体工商户“再帮一把”

当前，我国小微企业和个体工商户发展状况如何？今后，我国在支持小微企业和个体工商户发展方面将有哪些新政策、新举措？6月1日，国新办举行国务院政策例行吹风会，相关部门负责人围绕相关热点问题进行了回应。

小微企业生产经营恢复企稳

小微企业是国民经济的基本细胞。工业和信息化部副部长王江平介绍，今年以来，我国在延续之前的助企纾困政策基础上，又出台了一些针对性较强的阶段性优惠政策。总体看，小微企业经营环境正在持续改善，生产经营恢复企稳。

“我们也注意到，受国内外形势影响，小微企业生产经营面临诸多问题和困难，比如原材料价格上涨、资金紧张、订单不足、招工难等。”王江平说，要保持必要支持力度，在普惠金融、降低成本等方面有针对性地加强支持，对恢复中的小微企业再帮一把、再送一程，为企业持续恢复元气、增强活力提供有力支撑。工业和信息化部将围绕“政策、服务、环境”三个领域，聚焦“融资难”“融资贵”以及权益保护，提升中小企业创新能力和专业化水平，筑牢小微企业健康发展基础，增强企业的获得感。

“解决小微企业‘融资难’问题，需要发挥好科技的作用。”工业和信息化部中小企业局局长梁志峰说，今后将推动建立健全涉企数据信息共享机制，支持银行发展金融科技，推动加快以财务指标为核心的授信评价转向以大数据分析为核心的综合性信用评价，通过差异化服务使更多小微企业获得银行信贷支持。

个体工商户经营活跃状况大幅提高

国家市场监督管理总局副局长熊茂平介绍，近年来，特别是新冠肺炎疫情发生以来，各有关部门在税收、金融、就业、社保等方面出台了一系列普惠性政策，对帮助广大个体工商户应对疫情影响、实现平稳发展起到了积极作用。今年1至4月，全国新设个体工商户605.9万户，同比增长55.2%，除受疫情影响比较直接的接触性服务行业外，个体工商户基本恢复到疫情前的水平，经营活跃状况较去年有了大幅提高。

然而，熊茂平也指出，当前，国内外环境复杂严峻，受疫情不确定性、成本上升等因素影响，个体工商户生产经营仍面临困难。比如，成本压力普遍加大，特别是房租高、原材料价格上涨，目前成为影响个体工商户经营的主要因素；个体工商户普遍规模小、抵押物少，信用积累不够，获得银行的信贷比较难。今后，国家市场监督管理总局将落实好已经出台的政策措施，帮助个体工商户降低经营成本，完善个体工商户社会保障服务体系，加大对个体工商户的金融支持力度，完善创业辅导和职业培训服务，建立个体工商户发展相关协调机制，扶持个体工商户健康发展。

“我们将严格落实公平竞争审查制度，深入推进反垄断、反不正当竞争执法，规范平台不正当价格行为，保障各类市场主体能够公平竞争。”国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江说。

协同应对原材料涨价造成的冲击

今年以来，原材料价格大幅上涨，尽管对部分上游企业有好处，但给下游企业带来很大压力，挤压了企业的利润空间。

“原材料价格上涨对小微企业和个体工商户影响较大，特别是对白色家电、建筑、机械制造等行业影响更明显。”陈志江说，在上游涨价快、下游提价难“两头挤压”下，中小微企业和个体工商户经营压力与风险逐渐加大。

1至4月份，我国规模以上中小工业企业的营业收入利润率为6%，比大型企业低2个百分点，且差距较以前进一步拉大。

陈志江表示，国家市场监督管理总局将以大宗商品为重点，持续加强价格监测预警分析，及时发现和稳妥处置潜在风险；加大执法力度，依法查处哄抬价格、价格串通等价格违法行为，维护好正常的市场价格秩序；抓好对中小企业纾困减负、降费政策落实，缓解大宗商品等原材料价格上涨造成的不良冲击。

王江平指出，工业和信息化部将推动产业链供应链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法来引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险。

（本报记者 刘坤）

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