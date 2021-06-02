亢 舒

原标题：楼市又见“冰火两重天”

我国房地产市场历经多年的发展，住房已经实现总体供需平衡，甚至出现了局部过剩。对于非热点的三四线城市和县城，房地产开发切不可脱离地方产业发展和人口实际再盲目上马。

楼市正在经历“冰火两重天”。当众多城市房价上涨，旨在抑制房价过快上涨的调控政策“补丁”一个接一个的时候，个别三四线城市和县城的楼市却成交低迷，价格下降，乏人问津。

你是否也收到过海景房广告宣传页？在滨海小城，买上一处海景房，可以度假，又能让投资保值增值，很多人动了心，很多人也因此亏了钱。以海景房为噱头，一些滨海小城大肆进行房地产开发，由于供给过剩，房价明显下滑，当地房地产业陷入十分尴尬的境地，很多曾来投资的人后悔不迭。

不只是一些滨海小城，一些旅游资源丰富的城市，通过养老、度假等概念吸引人们置业。实际上，这些滨海或旅游小城的基础设施并不完善，很多连高铁都没通，房地产项目所在区域交通不发达，配套设施不完善，生活不便利，仅在旺季热闹一阵，一到淡季则是处处萧条，难以形成长久的人气和吸引力，市场萎靡也就不足为奇了。

还有个别三四线城市和县城，以高铁开通为由头过度开发房地产，炒作房价。这些三四线城市和县城缺少产业支撑，经济发展后劲不足，盲目进行房地产开发的结果是供给过剩，进而出现房价下跌。

随着一二线热点城市房价高企，投资成本提高，风险加大，加之很多热点城市实施房地产调控限购政策，外地人不具备购房资格。于是，投资客将目标转向了滨海城市、旅游城市以及有高铁等利好消息的三四线城市或县城。然而，投资房产不是稳赚不赔的买卖，购房有风险，投资须谨慎。

还有一类城市更值得关注和警惕。一些非热点的三四线城市和县城，随着前些年棚改退潮，需求已经明显不足，但是土地和新建商品住宅的供应量还在不断增加。

贝壳研究院的数据显示，2020年全年，统计监测的163个三四线城市中有123个城市有土地流拍，占比高达四分之三。29个城市的流拍率超过20%，主要集中在华中、东北、广东以及云贵桂地区。2020年国家统计局监测的35个三线城市中，有13个城市二手住宅价格下跌。

当前，一些三四线城市和县城出现商品房供给过剩，折射的仍然是一些城市对房地产过度依赖的现状。经济发展难以找到其他突破口，而土地出让能给地方财政带来好收益，对地方经济的拉动能够起到立竿见影的效果，这使得地方政府不肯摆脱对房地产的过度依赖。

事实上，过度依赖房地产的老路是走不通的。如果任由供给过剩的状况加剧，最终结果可能是泡沫不断累积，大量住房无人购买，给地方财政造成负担，甚至引发金融风险。

未来，支撑房地产市场发展的重要因素是城市的产业、人口基础和居住品质。我国房地产市场历经多年发展，住房已经实现了总体供需平衡，甚至出现了局部过剩。针对非热点的三四线城市和县城，房地产开发切不可脱离一地产业发展和人口实际再盲目上马，而应科学规划，精细研判，避免过剩，力促供需平衡。

不过，局部的过剩和经营惨淡，不代表这些商品房就没有机会发展，随着人口老龄化加剧和人们对居住品质要求的提升，养老地产和旅游地产等恰恰是有广阔前景的，关键是不能脱离实际过度开发。未来的市场，越是细分领域，越是高品质，越有可能赢得更多机会。

(责编：赵超、吕骞)