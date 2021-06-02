周 雷 黄俊毅

原标题：新家电引领美好生活

人们对美好生活的向往，驱动家电业不断出新出彩。

我国是家电制造大国和出口大国，家电业生产规模居世界首位。近年来，我国家电业深入研究市场需求，积极投身供给侧结构性改革，实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，中高端产品供给能力明显增强，国产品牌影响力和美誉度显著提高。通过产业升级与消费升级良性互动，中国家电站上潮头，日益焕发出夺目的光彩。

网红爆款层出不穷

“我带小孩出门，就喜欢带这个烧水杯，烧水直接到45℃，快速给宝宝冲奶，不用反复兑水。”家住南京市江浦区的金女士发现，很多宝妈都“种草”并购买了便携烧水杯。

国产品牌东菱推出的便携烧水杯，外观造型小巧，烧水后可轻松装进通勤包。45℃、55℃和100℃三段调温功能设计，满足不同人群的需求。此外，还具有8小时保温功能。

天猫后台生意参谋数据显示，上市一年多，东菱便携烧水杯单店销量逾15万个。“便携烧水杯原本是市场上没有的产品，因为我们的创新，烧水杯作为一个新的品类词在天猫上单列出来。”新宝股份品牌发展事业部总经办项目总监詹全表示，产品最初的创意源于对上班族商务出差场景的观察，一款体积小巧且能快速烧水的便携烧水杯，能满足其随时随地喝上一口热水的需求。

新品研发不乏难度。为了让烧水杯既能排气又不漏水，研发团队用了1年时间试验，进行了三次产品迭代，最终借鉴电动牙刷的排气膜灵感实现了多项技术突破。

当前，满足消费升级需求的新兴家电品类产品发展迅速，洗碗机、破壁机、扫地机器人、多功能料理机等零售规模增长迅猛。通过创新供给，小家电企业打开发展新空间。

在清洁电器需求持续增长的背景下，添可洗地机上市后热销到断货，仅2020年“双十一”成交量就超过13万台。“我们确实是选中了一个非常好的赛道，同时也研发了一个非常好的产品。”科沃斯集团董事长、添可品牌创始人钱东奇表示，在传统习惯里，中国用户除了扫地、吸尘之外，还要再拖一次地，也就是吸一次拖一次。能不能把这两者合二为一？添可团队由此研发出洗地机产品，为消费者带来新体验。

植根本土响应需求

国内市场是中国家电业的主场，凭借本土化功夫，家电品牌在传统优势品类上精耕细作、推陈出新，精准地满足消费者需求，融入百姓生活，家电国货更加深入人心。

美的电饭煲销量已连续多年领跑市场。为了让产品更具个性，美的推出大话西游联名电饭煲。电饭煲的开盖键以《大话西游》电影经典角色的不同头箍形式呈现，气阀中印有各自角色性格，让产品自带话题。

借力经典IP可以拉近与用户的距离，以匠心产品煮出好米饭更是占领电饭煲市场的关键。

“我国幅员辽阔，米种众多，打造电饭煲精品需要久久为功。”美的智能小电产品策略负责人揭川表示，要想煮出营养好吃的米饭，需要对不同地域的大米品种进行深入研究，充分考虑到四季的温度变化、水质情况、海拔差异等外界因素的影响。

美的于2014年组建营养与健康实验室和由营养学专家、星级大厨等组成的团队，走遍中国大米与粮食主产区，采集各地特产米种样本并加以研究，最终绘制成行业首份大米地图。这张地图收录了国内外多个粮食主产区的米种分布及特点，包括气候、海拔、气压、当地用户口感喜好等因素。目前，美的大米烹饪曲线已升级到2.3万条。如此丰富的数据积累，足以满足多种多样的用户使用环境、口感喜好等定制化需求。

“为了与用户分享大米地图，我们在实验室开发出相应的智能算法，可以让电饭煲去识别当前工作环境，并根据具体环境进行精准的烹饪控制。”揭川表示，通过连接“美的美居APP”，智能电饭煲还可不断进行OTA软件更新升级，匹配最佳的烹饪曲线。

为了更好满足国人饮食需求，海尔智家通过智能化升级和生态资源整合，提供包括冰箱、烤箱、燃气灶等硬件和量身定制的饮食规划、健康的溯源食材在内的整体解决方案，与用户深度绑定。

疫情期间，有用户希望能在家吃到现烤的北京烤鸭。海尔食联网与北京烤鸭大厨张伟利、预制品厂、鸭场等以海尔智慧烤箱为基础，共同研发“一键烤鸭”场景。用户只需通过冰箱屏端或智家APP端下单，半成品食材即通过冷链物流送货上门，鸭胚放入烤箱后，按照数字化菜谱自动烤制出正宗烤鸭。2020年11月初“居家一键烤鸭”上市后，一个月就卖出2万多只。

“不用东奔西走，就能体验‘舌尖上的中国’。”海尔食联网负责人张瑜表示，食联网现已吸引双汇集团、惠发集团、新希望六和等数百家生态方和上百位大厨进行共创。

在奥维云网总裁郭梅德看来，国产厨电品牌之所以能够在高端市场始终压制外资品牌，很重要的一点就是对中国饮食文化和各地的烹饪习惯研究得足够透彻，通过有效供给和服务更好地满足了用户需求。

积极拓展全球市场

中国家电在国潮中风头正劲，受到消费者的追捧，体现了家电行业转型升级的成效。

“‘十三五’期间，中国家电行业利润率达到7.8%，而在十几年前该指标只有2.6%。家电行业已从拼规模、拼速度的粗放式发展转向了创新驱动发展。”中国家用电器协会执行理事长姜风表示，当前，我国家电企业研发投入不断增加，自主知识产权快速增长。

随着自主创新能力的显著增强，中国家电产品结构不断优化，产品质量进一步提高，国产品牌大举进军高端市场。

“添可品牌对标的是国际品牌戴森，瞄准的是中高端消费人群。”钱东奇表示，要以技术创新推动品牌的市场引领。仅以智能洗地机芙万系列新品为例，国内外专利技术达50项，其中发明专利25项。

作为西式小家电龙头出口企业，新宝近年来不断加码国内市场，所运营的摩飞、东菱品牌爆款迭出。“无创新不立项。”新宝股份总裁曾展晖表示，要研发出市场上没有的、高附加值的、能令用户收获意外体验的产品。

曾展晖的底气在于新宝股份现拥有超过2000名技术人员和3300多项专利，其中发明专利近300项。近年来，公司研发投入占营收比例均维持在3%左右。

从行业发展全局看，除了要拥有技术绝活，自主品牌的高度和广度，决定着家电国潮能走多远。

作为中国家电领军企业，海尔始终高举自主品牌旗帜。在国内高端家电市场，海尔打造的卡萨帝品牌平均单价和产品销量都高于欧美品牌。“走出去”过程中，海尔从1991年开始出口创牌，亏损状态下咬牙坚持，直到2016年才在海外市场达到盈亏平衡。2020年，海尔在海外销售占比达到47%，超过了为国外品牌代工的平均利润率，打开了未来的利润上升空间。

值得注意的是，目前，中国白色家电产量占全球56%，但中国家电品牌的海外市场份额只有8.9%，而这8.9%之中71%是海尔的。从某种意义上来说，这是海尔的骄傲，也是中国家电业的遗憾。

中国家用电器工业“十四五”规划指导意见已明确提出，“十四五”期间，加强全球市场拓展，自有家电品牌全球影响力显著提升。

“品牌既是企业发展的灵魂，也是民族的希望。”海尔集团董事局副主席、总裁周云杰表示，在全球创造中国的自主品牌，让中国品牌走向世界，能够发挥品牌在全球市场资源配置的主导力，成为畅通国内国际双循环的重要驱动力。

上图 国产品牌小家电新品在日前举办的中国家电及消费电子博览会上亮相。

(责编：赵超、吕骞)