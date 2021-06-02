李延霞

原标题：银保监会回应房地产金融相关问题

当前，房地产贷款集中度管理制度执行情况怎样？经营贷违规入楼市排查情况如何？在1日举行的近期监管工作通气会上，银保监会相关负责人进行了详细解答。

2020年12月，人民银行、银保监会联合出台银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限。

“从目前执行的情况来看，政策实施的效果初步显现。到4月末，银行业金融机构房地产贷款集中度同比下降0.5个百分点，6家国有大型银行全部实现集中度下降，其他各类银行的集中度总体上也呈现了下降的趋势。”银保监会统信部副主任刘忠瑞说。

他表示，两部门联合出台这项管理制度的着眼点在于，通过管理好房地产贷款集中度，提高银行业金融机构的韧性和稳健性，防范房地产贷款过度集中的系统性风险，同时推动深化金融供给侧结构性改革，更好地服务于实体经济。

他同时表示，政策在执行过程中也发现一些新问题。一些地方中小银行利用大型银行退出的时机，争抢房地产贷款市场份额，房地产贷款增速较快，房地产贷款集中度有所上升。

“银保监会高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促这些银行落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，将进一步采取更加严厉的监管措施。”刘忠瑞说。

据介绍，针对一些城市经营贷违规流入房地产市场的苗头，各地银保监局已会同当地住建部门和人民银行分支机构，组织开展机构自查、非现场筛查、现场检查等工作，对经营贷规模总量大、增长快的机构重点进行核查，目前相关工作正在有序推进。

刘忠瑞介绍说，排查中发现，一些企业和个人挪用经营贷手段多样，通过各种方式规避监管要求。有的拆入资金全款买房后，申请经营贷款偿还买房资金；有的借款人将个人经营性贷款资金在多家银行账户间流转套现，以掩盖买房的最终目的；有的编造交易背景、虚构贷款用途等。一些银行贷前审核不到位，贷后资金管理不足。一些中介机构协助包装贷款材料、提供过桥资金，协助借款人绕过银行审批条件。

“从排查的情况看可谓手段多样、花样翻新，我们对层层流转抽丝剥茧，一些复杂的操作最终浮出水面。”刘忠瑞说。

他表示，下一步银保监会将会同住房和城乡建设部、人民银行密切关注政策执行效果和排查结果。对自查不力被监管查实、故意隐瞒问题或发现问题未及时处理问责的银行、中介机构，将依法依规从严采取监管措施。对确认挪用经营贷的借款人，不仅要压缩授信额度、收回贷款，还将报送征信系统，提高挪用贷款的违规成本。

银保监会数据显示，截至4月末，银行业房地产贷款同比增长10.5%，增速创8年来新低。房地产信托余额和投向房地产的理财产品规模持续下降，其中投向房地产非标资产的理财产品规模同比下降36%。

“资金过度流入房地产市场的问题得到初步扭转，下一步银保监会将保持房地产金融监管政策的连续性、稳定性。同时保持对违规业务的高压态势，防范化解好房地产业务风险，防止乱象回潮。继续支持好住房租赁市场发展，提供更有针对性的金融产品和服务。”银保监会副主席梁涛表示。

(责编：赵超、吕骞)