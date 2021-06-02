原标题：我国推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换

新华社北京6月1日电（记者吴雨）中国人民银行官网1日发布消息，人民银行已指导利率自律机制研究形成了境内美元浮动利率贷款的推荐协议文本。自即日起，各金融机构可参考该协议文本签订美元浮动利率贷款合约。

市场利率定价自律机制工作会议1日在北京召开，15家核心成员单位代表参加会议。会议认为，当前利率定价秩序总体稳定。近年来，人民银行深入推进贷款市场报价利率（LPR）改革，优化存款利率监管，推动实际贷款利率明显降低，引导金融系统向实体经济让利。国际基准利率改革持续推动，境内金融机构积极参与，相关工作有序推进。

会议要求，积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。自即日起，各金融机构可参考该协议文本签订美元浮动利率贷款合约，也可结合实际情况，对推荐的协议文本内容进行适应性调整。非美元币种浮动利率贷款合约，各金融机构可结合货币发行经济体监管部门的推荐及自身业务实际情况参照执行。境内LIBOR（即伦敦银行间同业拆借利率）衍生品相关协议文本正在征求各方面意见，将于近期发布。

会议强调，要持续发挥利率自律机制重要作用，推动金融更好服务实体经济。要优化存款利率监管，加强存款利率自律管理，引导金融机构自主合理定价。按照人民银行相关要求，督促各类放贷主体抓紧明示贷款年化利率。

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