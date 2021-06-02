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中科院云计算中心分布式存储联合实验室：IPFS分布式存储存在五大风险

2021年06月02日08:35 | 来源：证券日报网
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原标题：中科院云计算中心分布式存储联合实验室：IPFS分布式存储存在五大风险

　　日前，中科院云计算中心分布式存储联合实验室召开培训会议，指出IPFS分布式存储存在五大风险，需要加以防范，以便于规避风险。

　　会议指出，其一，IPFS分布式存储存在合规风险。新基建明确指出对数据中心、分布式存储技术的研究及应用给予大力的支持，但是严厉打击打着IPFS的名义做非法融资、恶意敛财等一切不正规、不合法的商业模式。其二，资金风险。趋势性产业，尤其是新兴行业对全球非专业人士而言都存在投资本金亏损的风险。对于普通投资者、实体企业家而言，云领域还是一个比较模糊的领域，存在资金风险。其三，数据无监管风险。IPFS星际传输系统虽然有效地解决了网络冗余大、传输速度慢、数据存储不安全等问题，但是目前仍处于分布式存储的第一阶段，目前各个公司并没有有效的数据过滤方式，存在数据无监管风险。其四，技术风险。针对IPFS这个领域，各个公司把大部分精力和研究方向放在如何获得更多的Filecoin奖励上，存储技术并不被重视且不成熟，存在技术风险；最后，生态应用风险。在IPFS上的配套设施与HTTP超文本协议的配套设施还相差甚远，存在生态应用风险。

　　对此，会议提出，应防范盲目投资以及科普不到位的错误投资；防范项目有基建无应用，导致不可持续发展；防范项目在资本市场的大幅度震荡风险；防范因存储方案不完善、不成熟引起的前置质押被罚没；防范因后续应用不足导致项目价值过低，无法抵御运营成本的风险。

　　据悉，中科院云计算中心分布式存储联合实验室将研究利用分布式存储技术研发成果，推动转化应用落地，促进区块链技术与实体经济的深度融合发展；研究制定分布式存储领域的行业标准、国际标准；研究设立分布式存储技术创新发展专项公益基金；研究建设分布式存储学术交流中心；研究组织分布式存储产业、融资、商业模式设计、上市辅导等专家，组成专家团，为相关企业进入资本市场服务；研究举办分布式存储产业学术论坛、年会。（记者 邢萌）

(责编：赵竹青、吕骞)

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