“3、2、1，发射！”随着话音落下，无人机携带的灭火弹应声射出，精确命中指定的窗户，抛洒超细干粉灭火将室内火情压制；同时将火情信号传递给正在待命的第二架无人机，第二架无人机在一分钟之内完成第二枚灭火弹的发射与灭火剂抛洒，成功将火情扑灭随即无人机平稳返航。近日举行的一场无人机灭火系统真实场景演练赢得热烈掌声，现场500余名消防官兵观摩了整个灭火过程。

记者27日从中国航天科工集团获悉，日前，该集团二院二部所属的航天科工仿真技术有限责任公司无人机灭火系统团队在某省消防救援总队训练与战勤保障支队进行了无人机组网灭火演示，圆满完成演示任务，推进了无人机灭火系统的产业化进程。此次演示目的是检验无人机灭火系统整体实战能力，包括夜间发射、真实高层火情扑救等。

截至目前，该无人机灭火系统共计完成11次飞行试验，发射灭火弹70余枚，对无人机稳定性、灭火弹侵彻能力、灭火弹灭火效果、灭火弹安全性等主要功能进行了充分验证。2020年9月无人机灭火系统完成了国家消防装备质量监督检验中心的全部60余项检测项目，检测结果均为合格并已取得检验证书。

无人机灭火系统团队相关负责人表示，该无人机灭火系统具备群体协同消防作战能力，项目团队今后将着力开展灭火系统的体系化建设，结合地面消防设备载车、地面发控设备研制，无人机将探索携带灭火弹、救援弹、探测弹，突破相关关键技术并完成试验，实现灭火、侦查、搜索、救援等主要研制目标，力图成为同产品在消防救援领域的领路者，在消防救援领域达到国际一流水平。

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