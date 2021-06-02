原标题：加大资金帮扶力度、设立首个病房学校 美团升级 “袋鼠宝贝公益计划”

在河北燕郊，有一个特别的外卖站点——东贸站。因为距离一家血液病专科医院不到三公里，很多白血病患儿的家长来到这个站点，一边做骑手一边照顾孩子。

为帮助全行业类似骑手家庭渡过难关，在此前基础上，美团升级了“袋鼠宝贝公益计划”，为全行业袋鼠宝贝家庭新增多重帮扶：加大对重症袋鼠宝贝家庭的资助力度，最高可获得10万元帮扶金；设立袋鼠宝贝免费病房学校，并逐步推行到其他有需要的地区。

累计帮助133名袋鼠宝贝

袋鼠宝贝公益计划是由美团配送、北京美团公益基金会于2019年发起的外卖骑手子女帮扶计划，为全行业外卖骑手子女遇到的大病、意外伤害等困难提供公益帮扶。

截至2021年5月31日，袋鼠宝贝公益计划累计帮扶133名袋鼠宝贝，其中美团108名，饿了么16名，闪送6名，达达2名，KFC送餐平台1名。目前，美团外卖燕郊东贸站已有11人获得袋鼠宝贝公益计划帮扶，其他骑手正按流程陆续申请帮扶中。

在实地走访中，美团发现袋鼠宝贝家庭面临许多实际困难和特殊情况：一方面，孩子们因长期治疗无法正常入学、交友。另一方面，骑手们既要跑单，又要在医院和住处之间两头跑，无法平衡精力。

今年4月，为解决这些骑手的实际困难，美团新增 “宝贝陪伴日”“申诉审核绿色通道”两项帮扶政策。 设立“宝贝陪伴日”，根据骑手实际情况，提供灵活的时间安排。同时在每月的正常休息时间外，额外再给袋鼠宝贝家长提供一天的“宝贝陪伴日”，且不会影响骑手奖励的发放；美团还开启骑手申诉的快速响应通道，关注袋鼠宝贝家长常遇到的特殊场景，如因照顾子女造成超时、差评等，骑手将不受影响。

在上述基础上，本次新升级的计划还将加大对全行业重症袋鼠宝贝家庭的资金资助力度，对于一些需要高额治疗费用、经专家评审后的重症重疾，如造血干细胞移植和器官移植等，根据具体情况，袋鼠宝贝帮扶金将从5万元提升到最高10万元。

设立病房学校解决教育难题

白血病骨髓移植治疗周期长，在移植后，患儿要在医院和出租房间“走疗”，观察各项指标，平均周期需三年，也让家长们忧心他们的受教育问题。

为此，美团此次升级计划中，还包括在医院附近，设立首个袋鼠宝贝病房学校，除了为全行业袋鼠宝贝提供基础的陪伴式教育服务之外，病房学校还将根据骑手职业的特殊工作性质，提供托儿托管等定制服务，以上服务均为免费提供。根据需求，袋鼠宝贝病房学校后续可推行到其他有需要的地区。

2020年，美团推出“同舟计划”，从聚焦工作保障、职业发展、生活关怀、体验提升四个方面提升骑手体验和建设行业生态。此次升级“袋鼠宝贝公益计划”亦是“同舟计划”的重要组成部分。美团期望能通过举措升级能帮到更多骑手家庭，也将继续倾听所有骑手的声音，努力为大家解决更多难题。

(责编：李源、董童)