新闻发布会现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京6月2日电 （记者孙博洋）6月1日，国家市场监管总局在京召开了“校外培训机构不正当行为专项治理”专题新闻发布会。会上，市场监管总局相关负责人介绍了强化校外培训机构市场监管相关情况。

会上，市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄在介绍治理校外培训机构乱象情况时，集中公布了一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构予以顶格罚款。加上前期公布的对作业帮、猿辅导的查处情况，此次重点检查已对15家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

顶格罚款目的是促整改 拒不整改可吊销营业执照

市场监管总局价监竞争局一级巡视员陈志江在回答记者提问时表示，对违规校外培训机构均处以顶格罚款的决定，是基于三个方面的考虑：

一是违法行为的社会危害性大。被处罚的校外培训机构均为全国性或区域性的培训机构，有的开展线上教育，学生遍布全国；有的线下网点众多，学生动辄上万人。投诉举报较多，社会反映强烈，其违法行为损害了众多家长学生的合法权益，对社会危害较大。

二是教育培训行业社会关注度高。每个人都有接受知识和技能培训的愿望，每个家庭也会有子女教育的需求。教育培训行业事关每个人切身利益，具有公益性质和公共服务属性，亟需从逐利的产业回归良心的行业，需要从无序竞争回归健康发展。

三是顶格罚款的教育警示意义突出。顶格罚款是对被处罚单位的严厉警告，是督促被处罚对象切实整改的有力推动。同时，顶格罚款对其他教育培训机构释放出严厉监管的信号，对强化行业自律、引导教育培训机构依法依规诚信经营具有强大的警示作用。

同时，陈志江对记者表示，虽然对校外培训机构处以顶格罚款，但这还不是最严厉的处罚，对于拒不整改、屡查屡犯、情节恶劣的违法行为，市场监管部门可以依法责令停业整顿，直至吊销营业执照。他强调，罚款只是手段，整改规范才是目的，校外培训机构应当警钟长鸣，切实落实整改，不能再次触碰法律红线。

校外培训机构应是良心行业 当存敬畏之心

对于校外培训机构应当从哪些方面落实整改，如何规范自身经营行为的问题，市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵在回答人民网记者提问时表示，校外培训机构的行政处罚决定，只是案件的终点，但更是规范整改的起点。校外培训机构应当以此为契机，树立对法律和市场的敬畏之心，建立完善有效的内部治理，共同维护公平竞争的市场秩序。

嵇小灵表示，校外培训机构落实整改规范自身经营行为，要对照法律法规和政策规范，自查自纠，坚决杜绝违法行为；要建立完善内控机制，在价格制定、宣传推广等环节，保证客观真实、公平公正；还要强化信息公开透明，自觉接受社会监督。

提升社会监督力 增强消费者维护自身权益能力

对于如何避免在选择校外培训机构时上当受骗，消费者如何维护自身权益，嵇小灵认为，对校外培训机构违法行为的集中公布，能够以案释法，既向市场主体提出警戒，也向家长和学生提供借鉴。

他认为，一是要提高社会的监督能力。通过新闻媒体的广泛宣传，曝光校外培训机构违法行为的典型特点和手段，保持对违法行为的社会监督高压态势，避免不法商家利用家长和学生的焦虑心理和从众心理来蒙蔽、误导。

二是增强群众的鉴别力。通过案件宣传，提高对虚假宣传、价格欺诈的认知。家长和学生要理性看待校外培训机构对课程效果和内容的承诺，对培训效果、优质师资、消费分期、低价甚至零元课程等宣传，做到不轻信、不盲从。

三是增强群众维护自身权益的能力。学生和家长要从案件中知法、学法，充分行使自己的知情权、自主选择权、公平交易权等合法权利。遇到自身合法权益受到侵害的情形，可以留存相关证据材料，通过登录全国12315平台或拨打12315热线电话进行投诉举报。

(责编：杨虞波罗、吕骞)