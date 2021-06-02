人民网北京6月2日电 （记者孙博洋）6月1日，时值“六一”国际儿童节，中国消费者协会发布消费提示，提醒消费者尤其是家长，在给儿童购买书写用笔时要选择笔帽有“通气孔”并且“通气孔”通畅的产品。

据了解，许多孩子在平时学习过程中会有用嘴下意识地咬笔帽的习惯，而这一个小小的动作，可能会造成严重的后果，甚至会威胁到儿童的生命安全。

中消协相关负责人介绍说，仔细观察，就会发现，无论是自动铅笔、水笔还是圆珠笔等书写笔，它们的笔帽有的是密封的，有的则带着小孔。这个孔叫“通气孔”，它还有另外一个名字，叫“救命孔”。

“有些喜欢咬笔帽的孩子，一不小心就会把笔帽吸进喉咙里、气管里，如果没有通气孔，笔帽卡在喉咙里、堵塞在气管里的时候，孩子就无法呼吸了，要是不立即采取专业急救方法急救，将很有可能酿成悲剧。”该负责人表示。

记者了解到，为了避免儿童误吞的风险，我国《学生用品的安全通用要求》中已经明确规定，直径小于16mm的书写笔笔帽应该打孔或留有通气面积。

但记者注意到，有一些笔的笔帽看似有通气孔，但却“徒有虚名”，它们的通气孔常常被塑胶类物质堵住，不能顺畅通气。儿童在使用这类存在缺陷的产品时，一旦意外发生，将会危及生命。

为此，中消协提示广大消费者，尤其是给儿童购买书写用笔的家长，给孩子挑选文具的时候，一定要选择知名厂家生产的合格产品，同时，挑选书写笔时，要选择带有通气孔笔帽，且通气孔能通气的书写笔。

中消协还提示家长，谨慎购买造型别致、带有装饰的“玩具化文具”，因为这些文具往往会给孩子带来误吞、窒息的风险，同时，还应尽量避免使用颜色亮丽、带有香味的文具，因为这些产品可能都含有一定的添加剂和塑化剂，长期使用对孩子身体发育产生不利影响。

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