人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，1-4月份，全国社会物流总额97.4万亿元，按可比价格计算，同比增长20.0%。物流业总收入达到3.6万亿元，同比增长34.3%，比一季度回落2.5个百分点。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，1-4月份，我国统筹疫情防控和社会经济发展工作扎实推进，国民经济恢复态势持续，物流运行延续平稳较快增长。物流供需进一步改善，工业、新动能物流支撑和带动作用显著。物流活动旺盛，行业景气度维持较高水平，企业效益有所改善，对市场发展预期继续看好。

前四月物流运行稳中有升 物流需求持续稳定恢复

数据显示，1-4月份，全国社会物流总额97.4万亿元，按可比价格计算，同比增长20.0%。受去年同期复工复产加快、基数抬高影响，增速比一季度回落4.2个百分点。上述负责人表示，综合来看，社会物流总额两年平均增长7.2%，仍保持平稳较快增长，规模、增速均超过2019年同期水平，基本恢复至疫情前正常水平。

从社会物流总额结构看，工业物流延续稳定恢复态势，对物流需求恢复支撑作用强劲；进口物流需求保持平稳较快增长；与民生相关的物流需求保持快速增长。

工业品物流稳中有升。1-4月份，工业品物流总额比上年增长20.3%，两年平均增长7.0%，综合来看工业物流需求延续了去年以来的稳定恢复态势。

进口物流量保持平稳较快增长。在内需强劲复苏带动下，进口物流需求继续保持较快增长。1-4月进口物流量同比增长6.5%，增速比一季度回落0.8个百分点，两年平均增长5.7%。

从不同货类看，大宗商品的进口量增速平稳，1-4月份，我国进口铁矿砂同比增长6.7%；原油增长7.2%；天然气增长22.4%；钢材增长16.9%。农产品方面的肉类、粮食进口需求依然强劲，进口粮食、肉类累计同比增长分别为 57.8%、16.9%。

单位与居民物流总额保持快速增长。1-4月份，单位与居民物品物流总额同比增长22.6%，年内均维持20%以上的高速增长，但比一季度回落3.2个百分点。其中，网络购物依然增势强劲，全国实物商品网上零售额同比增长23.1%。

此外，该负责人指出，1-4月份，我国物流业总收入达到3.6万亿元，同比增长34.3%，比一季度回落2.5个百分点。综合来看，两年年均增长11.3%，年均增速仍维持较高水平，显示物流市场规模进一步回暖。

从结构看，运输物流、快递物流带动引领作用依然显著。1-4月公路运输、水上运输及邮政快递市场相关收入同比增长均超过30%。

物流行业景气水平趋升 企业盈利改善

数据显示，4月份，中国物流业景气指数为57.3%，较上月上升2.4个百分点，连续2个月环比上升，显示物流运行呈现稳中有升发展态势。分项指数变化显示，当前物流市场需求持续向好、库存周转速度有所加快，物流运行效率提升，就业活动平稳趋升。

分析认为，在物流供需持续向好带动下，物流运行效率也有所提升。一是物流行业资金周转速度加快。4月份，资金周转率指数为55.0%，较上月上升4.8个百分点。二是设备利用率有所上升。4月份，设备利用率指数为55.0%，较上月上升1.8个百分点，连续2个月环比上升。

4月份，物流业从业人员指数为51.7%，较上月上升0.1个百分点，连续2个月稳定在51%左右，表明随着物流业稳中有升，物流就业活动呈现平稳趋升态势。

从细分行业看，4月份，仓储物流、电商物流平稳趋升，快递物流增速放缓。其中，仓储指数为55.0%，较上月上升2.3个百分点，在上月的高水平基础上继续小幅上升，业务量、设施利用率、平均库存周转次数等分项指数较上月均有明显上升。综合数据变化，仓储物流旺季特征显现。电商物流运行指数为111.0点，较上月上升0.6个点。需求端出现小幅波动，受3月份高基数影响，总业务量指数为127.8点，较上月回落0.3个点，但增长率仍超过25%。供给端运行良好，物流时效、履约率、满意率、人员指数和实载率指数均创出年初以来的最高值。

快递物流指数为101.1%，较上月回落0.7个百分点。制造业商务快件和服务业商务快件指数均有回落。本月快递物流指数增势放缓。

该负责人指出，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低等因素共同作用下，企业业务量快速增长，服务价格回暖，物流企业收入回升，利润有所改善。4月物流景气指数中的营业利润指数52.1%，比3月提高1.5个百分点；重点调查数据显示，一季度企业物流业务收入比上年同期增长近50%，收入利润率比上年同期回升近2个百分点。

上述负责人表示，综合来看，1-4月物流运行延续较快恢复态势，物流需求、供给规模进一步扩大，物流运行质量、效率较疫情期间明显改善。但也要看到，全球疫情走势和国际环境尚存较大不确定性，原材料价格、劳动力成本明显上涨推升物流企业经营成本持续高位运行，行业盈利尚未恢复至疫情前正常水平，且明显低于工业企业6.6%的水平。

从未来走势看，业务活动预期指数仍保持62.1%的较高水平，且明显高于近两年同期水平，显示物流企业经营预期总体向好，对市场发展信心依然较强，物流运行有望保持平稳较快增长。

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