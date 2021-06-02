人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，近日，交通运输部根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》要求，以及"十四五"综合交通规划的一系列要求，组织编制了《海事系统"十四五"发展规划》（以下简称《规划》）。

交通运输部新闻发言人孙文剑接受记者采访时指出，《规划》是交通运输部"十四五"综合交通运输发展规划的重要组成部分，是指引海事未来五年发展的纲领性文件，也是统筹推进建设一流海事的行动指南。

交通运输部海事局党组书记、局长曹德胜表示，推动“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设，着力构建全要素“水上大交管”，将是当前和今后一个时期海事发展的核心主线。

开创海事现代化建设新局面

为加快建设交通强国提供强有力支撑

海事系统是综合交通运输体系的重要组成部分，是我国水上的重要执法力量，在保障水上交通安全、保护水域环境的清洁、保护船员的整体权益、维护国家海上主权等方面肩负着一系列重要的使命，并且发挥着重大和积极作用。

孙文剑表示，"十四五"时期，海事系统将以推动高质量的发展为主题，常抓常新"革命化、正规化、现代化"和"基层、基础、基本功"两个建设，稳步推进发展理念转变、发展方式转变和发展效能转变，重点推进九大任务，开创海事现代化建设的新局面，为加快建设交通强国和构建国家立体综合交通网提供强有力的支撑。

在发展目标上，《规划》提出，要全面履行"三保一维护"职责，提升依法履职、服务社会和船员权益保障能力，推动"陆海空天"一体化水上交通运输保障体系建设，到2025年，初步形成全要素"水上大交管"动态管控格局，为建成"五个一流"海事打下坚实基础。

据了解，“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系是利用北斗导航、卫星通信与遥感等技术，构筑全球组网的交通安全应急卫星系统，是以“陆海空天”4个维度完善基础设施，全面提升我国对管辖水域、国际海域的监视、管理、保障能力的重要工程。

曹德胜表示，通过构建“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系，实现我国管辖水域水上船舶动态的全面掌控、现场执法的指挥高效、重要通道和战略支点的即时感知，实现战略物资运输安全有效保障、交通要素全面协同、应急突发事件有效处置，全面保障海上供应链安全畅通，维护好国家海洋权益。

交通运输部海事局二级巡视员王泽龙接受记者采访时表示，推动“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设，就是要通过创新管理体制机制、重构业务流程、提升装备水平，实现“大融合、大协同、大中枢、大服务”，全力构建“多维感知、高效协同、智能处置”的现代化的水上交通动态管控新格局，实现“船舶航行到哪里，海事服务就到哪里”的远景目标，这对保障国际国内物流供应链安全、高效、畅通具有重大意义，也是在服务构建新发展格局中展现新作为的关键一招。

积极参与航运业减排全球治理

提升我国航运减排制度性话语权

孙文剑指出，"十四五"期间，海事领域将重点推进航海保障重点工程、保护水域环境清洁重点工程、装备设施重大工程等一系列重大工程的建设。“我们将建造大型远洋的测量船、长江干线小型的溢油回收船，建设长江干线船舶水污染联合监管与服务信息这样的系统工程，建设一批大型的巡逻船码头、水上立体监管搜救技能训练和飞行基地、监管救助基地等等。”

在推进实施国家碳达峰、碳中和重大决策，加强船舶排放控制和监测监管方面，将开展哪些工作？王泽龙表示，“十四五”时期，推动建立全国船舶能耗中心，建立航运温室气体减排监测、报告和核算体系，完善船舶能耗数据收集机制，实施船舶大气排放清单和温室气体排放清单制度。积极参与航运业减排全球治理，提升我国航运减排制度性话语权。

在推进海事科技创新方面，王泽龙表示，推动人工智能、智能制造、区块链等新技术在海事领域深入应用，加快科技成果转化。加快推进数字海事建设，深入推进“一网通办”“一网通管”，强化海事大数据应用。

六大任务助力航运业高质量发展

支持上海建设世界一流国际航运中心

王泽龙表示，“十四五”时期，《规划》提出六大任务助力航运业高质量发展。一是建设天津、山东、连云港、浙江、广东、海南等船员考试和适任评估示范中心工程。二是推进智能船舶技术应用，引导和鼓励应用成熟的智能船舶技术与产品，推动海事公务船舶率先应用智能船舶技术。三是加快船舶智能航行保障体系建设，加强智能航运通信和导助航保障能力建设，提升智能航运信息服务水平。四是防范智能航运安全风险，研究船舶智能航行安全风险防控技术和风险监测预警方法，构建船舶智能航行安全风险监测体系。五是建立智能船舶突发事件应急处置策略与国际合作机制。六是加强智能航运公约规则与监管机制建设，提出国际海事公约和规则的制修订建议案，研究建立保障智能航运安全有序发展的监管制度机制和规则。

《规划》中对于服务国家战略实施有哪些重大举措？对此，王泽龙表示，一是持续深化津冀海事监管一体化，加强津冀海事协同监管，推进通航资源共享和监管信息互通。

二是推动长三角海事一体化融合发展，实施长三角“陆海空天”一体化海事监管体系交通强国建设试点，支持上海建设世界一流国际航运中心、宁波舟山港打造世界一流强港。

三是深化粤港澳大湾区海事协同合作机制，统筹推进粤港澳大湾区水上交通安全保障、船舶污染治理、应急搜救能力建设。

四是服务长江经济带建设，推进江海直达运输发展，支持远洋运输与沿海运输、内河运输的高效对接。

五是深化“放管服”改革。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区建设，实施海事许可“极简”审批。

六是推进海南自由贸易港海事特区建设。支持海南建立自贸港国际船舶登记中心，创新自贸港国际船舶登记程序，实施更加开放的船舶法定检验政策。

如何保障《规划》有效落实？王泽龙表示，规划印发后，首先要加强对规划实施的组织领导、监督落实，结合贯彻落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》决策部署，建立解决重大问题的统筹协调机制，为规划实施提供有利条件。开展规划落实的评估考核，建立健全规划实施目标管理机制和评估机制，保障规划推进落实。强化资金保障，切实做好与财政三年支出规划衔接。

(责编：杨虞波罗、吕骞)