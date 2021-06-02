人民网记者 陈远丁

原料、熔制、拉丝、捻线、织布、脱浆……光看这些名词，还以为进了纺织工厂。其实不然，这可是生产电子级玻璃纤维布（以下简称电子布）的工艺流程。

5G时代的来临，使得高端电子布的需求更为旺盛。目前，极薄、超薄的高端电子布，全球仅日本日东纺织株式会社等少数厂商具备相应生产能力。而坐落在河南省安阳市的林州光远新材料股份有限公司（以下简称光远新材），是国内少有的能跻身国际一流水平的电子级玻璃纤维企业之一。

5月底，大国小鲜@新发展理念网络主题采访团走进安阳。安阳，甲骨文的故乡，红旗渠精神的发祥地。在这片千年历史文化浸润的土地上，绿色正成为高质量发展的底色。一批传统企业转型升级，再度扬帆，启航新征程。

光远新材是河南凤宝特钢集团（以下简称凤宝集团）的成员单位。搞钢铁的怎么做起了电子布？凤宝集团董事长李广元介绍说，钢铁是高耗能产业，受产能过剩等多种因素影响，路越走越窄，转型势在必然。经过调研，凤宝集团将目光投向新材料。

李广元介绍电子布。 人民网记者 陈远丁摄

电子级玻璃纤维是电子信息、航天航空等行业的要害基础原材料，几乎出现在每种电子元器件中，遍布于国民经济和国防军工等各个领域。电子布是覆铜板及印制电路板工业必不可少的基础材料，既有十分重要的战略地位，又有巨大的市场潜力。

自2013年10月一期电子纱生产线投产以来，光远新材现生产规模为年产10万吨电子纱和2亿米电子布，累计固定资产投资30亿元，成为国内专业生产电子纱和电子布规模最大的民营企业。

李广元介绍称，研发团队还成功攻克直径4微米玻璃纤维的生产工艺难题，填补了国内空白，打破了国外垄断。

电子纱车间。 人民网记者 陈远丁摄

2020年3月，五期5G用低介电电子纱和超薄电子布项目开工；今年2月，六期高性能电子级超细玻璃纤维纱技术改造项目启动……光远新材瞄准5G用电子材料市场，持续加大投入，继续走科技、绿色、高效的高质量发展道路。

在安阳，填补国内空白的还有河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称安彩光热）。

2017年5月，安彩光热技术团队独立自主研发出用于光热发电使用的3毫米、4毫米光热超白浮法玻璃基板，全光谱透过率达到91%以上，弹性模量、耐候性、莫氏硬度等主要质量性能指标均达到同行先进水平，填补了国内空白，成为全球仅有的两家能够生产光热玻璃的高科技企业之一。

“光热玻璃是一种用来收集太阳热能的新型材料，通过巨型镜场可以实现连续发电。目前我们是国内生产光热玻璃的唯一厂家。这条生产线今年4月投产，在原有生产线基础上，我们升级了生产工艺和产品结构，较‘退城进园’前，生产效率增加了15%，能耗降低了20%。”安彩光热总经理韩广军介绍说。

韩广军介绍光热发电原理。 人民网记者 陈远丁摄

何为退城进园？安阳是个传统重工业城市。污染企业“围城”现象日趋严重，环保压力成为安阳无法承受之重。2018年7月，安阳在河南全省率先展开污染企业“退城进园”行动，其重点污染企业162家，或停产或搬进园区。

以退为进，转型升级。韩广军介绍说，在龙安区产业集聚区，安彩光热工程占地18万平方米，一期总投资6.7亿元，建成一条日熔量600吨的光热玻璃生产线，配套建设8兆瓦光伏屋顶一体化智能电站。项目烟气治理采用国际上最先进的触媒陶瓷纤维滤管干法脱硝一体化工艺和装备，脱硫效率可达90%以上，脱硝效率可达95％以上。企业保持高质量、高生产率、低排放量的低碳绿色产业发展模式。

生产线上的光热玻璃。 人民网记者 陈远丁摄

记者在安彩光热生产车间看到，数百米长的自动化生产线上，一块块透明的光热玻璃缓缓“流淌”。智能切割、下片打包，一气呵成。

据了解，这种光热玻璃可用于温差大、风沙多等环境恶劣的地区，可实现24小时连续发电，提高供电可靠性和安全性。

一块“玻璃”闯天下。如今，安彩光热已先后为青海光热电站、四川高倍聚光发电项目、印度光热电站、阿联酋迪拜光热电站等提供光热玻璃。

目前，在安阳，复兴合力、凤宝热扩车桥、安井食品等项目建成投产，翔宇康复设备产业园、光远低介电电子布、中科曙光整机生产基地等一批产业升级项目加快实施……安阳的产业转型、高质量发展之路，未有竟时。

(责编：杨虞波罗、吕骞)