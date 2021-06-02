2019年，税务总局推行城镇土地使用税和房产税合并申报，取得了良好成效。在此基础上，为了进一步优化税收营商环境，提高办税效率，提升纳税人办税体验，税务总局决定扩大合并申报范围，实行10个税种合并申报。合并申报对纳税人来讲有三点好处：

一是可以优化办税流程。纳税人申报次数减少了。合并申报整体改造了10税种申报流程，实行“归口”管理，实现“统一入口、统一表单、统一流程”，纳税人一次登录、一填到底，有效避免了多头找表，办税效率将会大幅提高。

二是可以减轻办税负担。纳税人填报的表单和数据减少了。合并申报对原有表单和数据项进行了全面梳理整合，尽可能精简表单和数据项。合并申报后，表单数量减少约三分之二，数据项减少约三分之一。新申报表充分利用部门共享数据和其他征管环节数据，可实现已有数据自动预填，切实减轻纳税人填报负担。

三是可以提高办税质效。纳税人填报的信息更准确了。合并申报利用信息化手段实现税额自动计算、数据关联比对、申报异常提示等功能，实现“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，这为纳税人提供了申报缴税一体管理的新模式，可有效避免漏报、错报，确保申报质量，还有利于优惠政策及时落实到位。（来源：国家税务总局）

(责编：王震、吕骞)