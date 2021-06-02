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工信部启动中小企业服务月活动 重点开展“三个十”服务

2021年06月02日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电（赵超）6月1日，国新办举行支持小微企业和个体工商户发展国务院政策例行吹风会，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰在会上介绍了“中小企业服务月活动”的相关情况。

据介绍，工信部从6月1日至30日在全国范围开展中小企业服务月活动，加强对中小企业创新创业等方面的服务支持，帮助中小企业纾困解难。

梁志峰表示，本次中小企业服务月活动一共有四个特点：

一是内容丰富。概括起来讲有“三个十”，工信部实施“百日招聘”、管理咨询诊断、跨境撮合对接、数字化赋能等十项服务举措。部署事业单位打造云上测试、智能制造诊断、问诊强企、工业设计地方行等十大服务品牌；各级中小企业主管部门结合当地实际，组织开展政策、技术、创新、创业、融资等十大重点领域的服务。

二是广泛发动。一方面是工信部机关和部属事业单位率先行动、作出示范。另外一方面，积极发挥中小企业公共服务示范平台，小型微型企业创业创新示范基地、各地中小企业服务中心的带动引领作用，提升创新创业特色载体的辐射能力，发动广大志愿服务专家队伍，引导带动广大市场化服务机构，一起为中小企业提供优质的服务。

三是形式创新。充分运用新一代的信息技术，整合线上线下的资源，推动服务方式变革升级，形成需求牵引供给、供给创造需求、供给精准对接的高水平互动，为中小企业提供专业化、高质量的服务产品。

四是注重实效。工信部将把“办好实事，服务发展”作为活动主题，贯穿活动的始终，不断增强中小企业的获得感和满意度。欢迎在座的媒体朋友多宣传报道服务月的活动，推动更多中小企业和服务机构积极参与这次活动。

梁志峰介绍，目前，中小企业公共服务平台网络积聚平台1300多家，带动社会化服务机构近10万家，仅去年疫情期间就为中小企业提供服务5800多万家次，培育国家小型微型企业创业创新试验基地343家，国家中小企业公共服务示范平台585家，带动各地培育省级示范基地2500多家，示范平台3300多家，为中小企业提供全方位的服务。

(责编：赵超、吕骞)

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