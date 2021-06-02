人民网北京6月2日电 （杨曦）国家统计局近日发布的数据显示，5月小型企业PMI较上月回落2.0个百分点至48.8%，重回荣枯线下，恢复基础仍有待夯实。

小微企业是国民经济的基本细胞，小微活、就业旺、经济兴。为推动小微企业进一步发展，今年以来，国家在延续之前的纾困政策基础上，又新出台了一些针对性较强的阶段性优惠政策。

对此，机构及业内人士认为，随着经济稳步恢复，以及密集出台的纾困政策效应显现，小微企业的生产经营状况将逐步得到改善。

数据显示，1—4月，规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%，两年平均增长8.8%。4月份，小微企业用电量比上年同期增长7.0%，比2019年同期增长6.2%。

“总体看，小微企业经营环境正在持续改善，生产经营恢复企稳。”工业和信息化部副部长王江平日前表示，“同时我们也注意到，受复杂多变国内外形势影响，小微企业生产经营面临诸多问题和困难，如原材料价格上涨、资金紧张、订单不足、回款慢、招工难等，小微企业持续发展面临较大压力和挑战。”

针对以上问题，5月26日召开的国务院常务会议强调，要进一步落实“六稳”“六保”政策，保持必要支持力度，同时在普惠金融、降低成本、公正监管等方面有针对性地加强支持，对于恢复中的小微企业再帮一把、再送一程，为企业持续恢复元气、增强活力提供有力支撑。

在货币政策方面，银保监会公布的数据显示，从去年到今年4月末，银行业金融机构累计对10.2万亿元贷款本息实施延期，累计发放普惠小微信用贷款5.8万亿元。

上海证券分析师陈彦利认为，加强服务实体经济将是未来的政策重点，强化对实体经济、重点领域和薄弱环节的支持，以此应对经济的不均衡发展。央行发行的货币政策报告显示，要继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，重新提及推动实际贷款利率进一步降低，而此前更多侧重企业综合融资成本下降。结合来看，接下来央行会继续推动金融向实体经济让利，尤其是经济的薄弱环节中小微企业。

此外，在维护市场公平竞争方面，国家市场监督管理总局副局长熊茂平介绍，下一步，市场监管总局将深入推进反垄断执法，依法查处涉及小微企业、个体工商户利益的各种垄断行为，严格落实公平竞争的审查制度，对各类市场主体一视同仁，清理废除歧视、妨碍各类市场主体参与市场经济活动的政策措施，切实维护市场公平竞争，着力保护小微企业和个体工商户在内的各类市场主体的利益，推动小微企业和个体工商户高质量发展。

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