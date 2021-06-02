人民网北京6月2日电 （申佳平）“上审天、下审地、中间审空气。”在中共中央宣传部今日举行的中外记者见面会上，一位年轻的审计干部以一句玩笑话开场介绍审计工作涉及面之广、内容之繁杂。

在我国，审计工作政治性强、专业和保密要求高，不仅年检国家账本，还能在“打虎拍蝇”中发挥关键作用。对于大多数人来说，这项给经济“做体检”的工作既神秘又“高大上”。但实际上，听完四位优秀审计工作党员代表的真实讲述，你会重新认识审计工作的普通与不凡。

审计署社会保障审计司副司长吴星大学毕业后，已在审计机关工作24年。近十年来，他一直从事社会保障审计工作，主要是对社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、住房保障等资金开展审计。

“无论是国家大事，还是生活小事，民生工作离老百姓最近，同老百姓联系最密切，这是我们在民生审计中牢牢把握的一点。”吴星透露，去年新冠肺炎疫情发生后，审计署迅速组织了2万多人，对疫情防控资金和捐赠款物进行专项审计，及时指出问题、推动整改，共促进加快分配下拨资金100多亿元，物资1亿多件，促进建立健全制度1600多项。

介绍中，吴星坦言，审计工作也会遇到有些不被理解的情况，比如民营企业说“我又没有花财政的钱，你为什么来审计我？” 吴星解释称，其实这是沿着财政资金流向去追踪查看资金使用情况，看财政资金的效益有没有得到切实发挥。

“当然审计机关不是办案机关，我们在审计过程中如果发现存在违法违纪的案件线索，也会向纪检监察或者公安机关移送处理，具体情况在审计结果公告中也都做过披露。”吴星说。

来自天津市审计局、自然资源和生态环境审计一处的彭鹏，原来是一名大学生村官，2014年加入审计战线以来，已累计参加18个审计项目，并且在其中5个项目担任主审。

“我们行内人经常开玩笑说‘上审天、下审地、中间审空气’。”对于自己从事的资源环境审计工作，彭鹏以一句玩笑开场，并表示这句玩笑话说明了审计工作面之广，实际工作中涉及到山水林田湖草沙等各类自然资源的开发利用和生态环境保护情况。

彭鹏同时透露，一些新的审计事务，正在要求审计人员在工作中创新方式，运用新的技术手段。“比如说我今天为大家带来的这台平板电脑和它装载的这款APP，就是我局和天津市测绘院共同研发的一台外业终端核查系统，以最新的遥感影像为底图，叠加通过影像比对分析出来的疑点图斑，对一些在河道管理范围、永久基本农田、生态保护红线这样一些区域内的疑似违法违规的建构筑物或者人类活动进行精准定位。这让审计人员在现场核查时能方便开展必要的量算工作，甚至开展视频或者拍照取证工作，极大地提高了审计现场的工作效率。”彭鹏说。

邴芳，是审计署兰州特派办农业审计处一名90后的审计女兵，一直在甘肃和新疆地区从事扶贫审计工作。

“有幸参与了这场人类历史上规模最大、力度最强、惠及人口最多的脱贫攻坚战，我的内心无比自豪，也十分震撼。” 提到扶贫审计工作中的真实情况，邴芳动情地回忆道，“记得有一次我们去一个山区贫困户家里核实情况的路上，我们的车后面几十米处突然发生山体滑坡，当时的情况非常危险，后来当地村民说石头是有眼睛的，不会砸到我们，因为它知道我们审计干部是来做好事的。”

邴芳说，这虽然是村民的一句玩笑话，但她和她的同事们都知道贫困资金是贫困群众的救命钱，一分一厘都不能乱花，这么多扶贫资金用在了什么地方，做了哪些事，效果怎么样，才是扶贫审计最先关注的问题。

她同时提到，这几年审计也会发现扶贫资金的使用越来越规范，老百姓获得感、幸福感越来越强。例如，在云南怒江州的直过民族原来居住在深山老林，生活条件非常艰苦，后来在扶贫部门和审计部门的共同努力下，在全州范围内解决了“两不愁三保障”突出问题，现在当地老百姓都搬上了新房子，实现了全面脱贫。

北京市审计局固定资产投资审计处副处长徐梁，近14年来一直从事固定资产投资方面的审计工作。

他介绍，北京市从2009年开始连续组织开展对口援建、对口支援、东西部扶贫协作资金和项目审计工作，自己曾13次到西部地区开展审计项目，从一名审计组的组员到组长和主审，逐渐成长为一名对口支援方面年轻的“老审计”。

徐梁坦言，在审计的过程中他会持续关注项目建设和投入使用情况，也亲眼看到了受援地的巨大变化，学校和幼儿园项目提升了办学条件、医院和医疗采购项目提高了公共医疗服务水平，棚户区改造项目改善了住房条件，同时也深深地感受到受援地群众的喜悦之情。

近年来，我国扎实推进审计全覆盖。如何做好新时代审计工作？四位优秀审计工作党员代表也给出了自己的答案：

吴星：“第一，在新时代要始终坚持问题导向不动摇。审计天生就是查问题的，有人说这是审计的职业病。但是我想说的是，这个职业病如果没有了，那么审计就失去了存在的根本。第二，我们要充分发挥审计的建设性作用，更好地服务国家治理。一方面要抓好具体问题的整改工作，督促被审计单位、主管部门建立整改台账，逐项销号，切实把具体问题整改好。另一方面我们要针对审计发现的普遍性问题，特别是反复发生的问题，要深入研究背后存在的体制性障碍、制度性缺陷、管理漏洞，提出合理审计建议，推动完善体制机制和制度，努力做到标本兼治，从源头上强化治理效能。”

彭鹏：“资源环境领域好多问题，历史角度来看很多都是一笔陈年旧账、老账。现实角度看，我们要打造经济发展和环境保护共赢的局面。从长远来看，要处理短期利益和长期利益的取舍。”

“我们作为一线审计人员，只有切实提高素质能力，始终坚持实事求是，才能够确保审计结论客观公允，才能够让审计结果经得起历史和人民检验，也才能让我们的审计变得更加具有权威性和公信力。”

邴芳：“作为一名一线的审计人员，我觉得做好新时代的审计工作，第一要实事求是、依法依规，只有把问题找准了，本审计单位才能信服。第二要有扎实的基本功，要在工作过程中一边干、一边学，努力做到多面手。第三，一定要多锻炼，保持良好的身体状态才能更好地投入审计工作。”

徐梁：“重大投资项目一头连着地方经济，一头连着百姓民生福祉，对经济发展和民生改善有着特殊的重要性。”

“投资审计人始终把对工程建设管理和投资绩效的审计放在第一位，为国家、地方重大建设项目保驾护航，推动建设单位把输水工程、高速公路和城市基础设施等重大工程项目打造成为优质、精品、放心和干净的工程。”

(责编：申佳平、高雷)