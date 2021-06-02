人民网北京6月2日电 （赵竹青）6月1日，“中技所-中关村担保-长江-1-10期知识产权资产支持专项计划”启动会在中国技术交易所（北京知识产权交易中心）举办。据悉，作为北京首单专利许可知识产权证券化项目，该计划获批储架规模10亿元。

北京市政府副秘书长张劲松在致辞中表示，中技所此次获批的专利许可知识产权证券化项目，填补了北京地区以专利作为底层资产的证券化产品的空白，对于进一步挖掘北京地区企业的知识产权价值，拓宽科技型企业融资渠道，推动北京知识产权金融创新，具有重要的实践意义。同时，围绕北京知识产权金融创新和服务，张劲松鼓励北京各区进一步研究完善知识产权金融扶持政策，进一步支持和鼓励金融机构、知识产权交易和运营机构开展知识产权金融服务“入园惠企”活动，探索可复制、可推广的知识产权证券化业务模式，进一步提高知识产权金融服务的便捷性和安全性。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云在致辞中表示，北京作为国家知识产权运营服务体系建设的“标杆”城市，在知识产权保护、运用、金融服务等方面全国领先。这次由中国技术交易所创造性推出的知识产权金融创新产品，在知识产权交易机构开展金融服务方面，做出了全新的探索，对于进一步推动国际科技创新中心建设和北京高精尖产业发展，具有重要意义。

入池企业代表荣联科技集团股份有限公司总裁闫国荣在启动会上表示，知识产权证券化进一步拓宽了科技型企业融资方式，对于支持企业进一步加大研发投入，体现企业专利价值，促进企业加快创新发展，具有积极作用。

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