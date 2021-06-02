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字节跳动推出乡村儿童教育公益计划 3年将服务10万人

2021年06月02日14:39 | 来源：人民网
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6月1日，字节跳动公益联合大力教育、北京师范大学中国公益研究院发布“益童伙伴计划”，未来3年将研发15万分钟优质课外内容，预计覆盖1000个社区站点，服务10万名乡村儿童。

据介绍，益童伙伴计划是一项乡村儿童教育公益计划，首批加入的成员除九家公益机构外，今日头条、西瓜视频等平台上的一些优质内容创作者也参与其中。

字节跳动高级副总裁、大力教育CEO陈林表示，字节跳动的教育公益理念是“像打造产品一样打造公益”，希望更多机构和个人加入益童伙伴计划，一起让孩子看到更大更美的世界。

字节跳动高级副总裁、大力教育CEO陈林。受访者供图

北京字节跳动企业社会责任部总监曾华介绍，“益童伙伴计划”源于字节跳动公益与壹基金联合发起的益童乐园公益项目。益童乐园始于2018年，旨在为乡村儿童提供校外优质陪伴与成长支持。截至2021年5月，益童乐园已在贵州覆盖108个社区，累计服务乡村儿童75万人次。

“益童乐园运行三年来，我们发现孩子们对于高质量课外素养内容的需求越来越大。”曾华说，字节跳动公益发起“益童伙伴计划”，希望充分发挥公司旗下平台的内容优势，携手更多公益伙伴搭建一个全面丰富的资源共享平台，为更多乡村儿童提供感兴趣的优质课外内容。

北京字节跳动企业社会责任部总监曾华。受访者供图

据介绍，字节跳动公益将捐赠“线上线下双师教学系统”等远程教学设备，电脑、投影仪等便捷办公设备，以及积木玩具等活动教具。该项目还会根据孩子们的实际需求，提供软硬件升级服务。 

(责编：董童、李源)

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