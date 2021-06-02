人民网北京6月2日电 （赵竹青）6月2日，商务部在福州市召开全国城市商业体系建设工作现场会，提出要加强规划引领、推动企业转型、提高供给品质等多项举措，推进城市商业体系建设，服务构建新发展格局。

会议指出，发展城市商业，对健全现代流通体系、夯实国内大循环基础、服务构建新发展格局具有重要意义。近年来，我国城市商业发展成效明显，在繁荣市场、促进消费、服务民生、扩大就业中发挥了重要作用。但同时，仍然存在发展不平衡不充分的突出问题，供给质量、治理能力和消费环境有待优化提升，与人民日益增长的美好生活需要不相适应。

会议强调，要以提高城市流通效率、提升居民生活品质、扩大城市消费规模为目标，着力实施“城市商业提升行动”，争取用5年时间，推动建立网点健全、主体多元、业态丰富、集约高效、商居和谐、规范有序的城市商业体系，满足城市居民品质化、多样化消费需求。要加强规划引领，发挥国际消费中心城市牵动作用，因地制宜做好城市商业规划，以满足不同层次消费需求为导向，构建分层分类的城市商业布局。要推动企业转型，引导企业回归商业本质，加快数字化改造、智能化运营和连锁化发展，培育城市商业发展动能。要提高供给品质，着力增加优质商品和服务供给，持续推动业态差异化、品质化、多元化发展，促进城市消费提质扩容。要健全配送网络，发展共同配送，创新末端配送，不断提高网络化、集约化、便利化水平，提高城市商业运行效率。要加强规范管理，持续优化营商环境，联动文化和旅游资源，以绿色流通促进可持续发展，推动城市商业高质量发展。

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