5月30日，中国电信广州分公司接到紧急通信需求，广东气膜方舱实验室“猎鹰号”急需高速网络传输防疫数据。由于任务重大、时间紧迫，广州分公司立即组成通信保障突击队全力以赴紧急施工，在省市区三级电信部门的协同下，当天就完成了临时专线和6台5G CPE设备的搭建和接入。

受访者供图

同时因为方舱实验室建设进度加快，需要更快的传输速度，中国电信广州分公司在3小时内完成网络紧急升级和提速，迅速满足了疫情防控应急需求。6月1日，实验室搭建完毕并投入使用。

5月底，广州、佛山等地疫情防控形势突然变化，防疫任务骤然加重。中国电信广东公司立即响应，全体动员，在保障全网通信畅通的前提下，要求各地市7x24小时确保疫情防控通信网络稳健畅通，并借助大数据、云计算、5G等新技术协助疫情防控工作，及时发送短信提醒。同时积极组织广州、佛山等地的通信网络保障力量做好核酸检测点、疫苗接种点的通信保障。

中国电信广东公司迅速建立了省市协同业务应急开通团队和业务开通绿色通道，保障疫苗接种点和核酸检测点等防疫工作场所的网络开通需求，确保第一时间响应和快速开通，实现疫情防控工作网络当日开通交付。

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据中国电信广东公司相关人士介绍，截至5月30日晚，该公司已为全省近800个核酸检测和疫苗接种点提供7x24小时重点通信保障，为广东省政府召开疫情防控工作视频部署会议、广州疫情防控新闻发布会等会议提供专人专班网络保障。及时交付广州市部分街道人员隔离防控的首批智能门磁。同时，将广州荔湾、越秀、海珠、天河、番禺区等各个社区、镇街的核酸检测点周边上千个通信基站进行信号优化，确保本次疫情防控现场通信网络畅通。

据了解，在本次疫情防控中，中国电信广东公司政务云有效确保了广东省卫健委、广东省医保、粤康码、穗康码等抗疫关键应用系统的顺畅使用，在疫情防控工作中发挥了重要作用。为保障政务云平台及相关线路的平稳运行，该公司成立保障工作组，完善保障应急预案，全面开展平台和线路隐患排查，重要电路纳入主动监控，根据平台实时流量情况，紧急扩容政务云平台线路和相关设备，全力保障政务云平台、线路通信畅通。

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此外，5月29日，中国电信广东公司直面疫情防控对高考保障工作带来的新挑战，提前完成广东省考试院与国家教育部数据对接、疫情防控、天气和交通预警以及运卷跟踪等功能模块和系统运行演练，为确保全省高考网络和考务支撑系统的稳定运行打好坚实基础。

(责编：董童、李源)