人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）记者从中国民用航空华北地区空中交通管理局获悉，6月2日凌晨2点，随着北京区域管制中心（以下简称北京区管中心）管制二室席位搬迁顺利过渡完成，所有管制室全部迁移至更新扩容席位进行指挥，标志着华北空管局北京区管中心新增23管制席位上线工作宣告完成。

随着北京大兴机场2019年投入运行，“一市两场”的新运行模式和京津冀机场群初步形成，华北地区飞行量将进入新的全面增长阶段。

为了保障飞行量持续增长和空中交通管理安全持续可靠，北京区管中心迎来更新迭代工程，工程包含更新升级地空通信语音交换系统、语音记录仪系统、程控软交换系统、综合信息显示系统、动力UPS低压配电配电系统等设备设施，同时在原有41个管制扇区指挥坐席基础上扩容建设扩容增加23坐席，至此管制中心整体容量达到64个扇区管制席位，基本达到北京区管中心管制大厅设计满容量。

华北空管局北京区管中心相关负责人接受人民网记者采访时表示，此次北京区管中心设备装备全面换“芯”后，保障能力可以满足2030年华北地区飞行量需求。

北京区管中心此次扩容更新工程，在增加管制席位硬件数量和质量提升的同时，系统核心架构和功能完成了一次全面的技术更新迭代。随着民航装备系统数字化转型需求的驱动，此次扩容更新工程全新建成的主用、备用地空通信语音交换系统采用国际民航技术前沿的VOIP功能协议，基于航空VOIP技术的联网通信技术有效的提高空管指挥系统通信安全、可靠和连续性。

上述负责人表示，北京区域管制中心与北京首都机场、北京大兴机场和北京终端管制中心的语音交换系统进行了VOIP数字互联，形成了首都地区空管语音通信系统“一市两场四地”全数字化、多重冗余的通信网络，管制单位使用数字化通信方式全面代替传统的点对点电话热线通信方式。

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