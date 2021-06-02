人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年5月份中国非制造业商务活动指数为55.2%，环比上升0.3个百分点，在各单项指数中，新订单指数、投入品价格指数、销售价格指数和从业人员指数有所上升，存货指数与上月持平；新出口订单指数有所下降。

“由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。”中国物流与采购联合会副会长蔡进接受人民网记者采访时表示，5月份中国非制造业商务活动指数回升至55%以上，新订单指数回升至52%以上，从业人员指数有小幅回升，就业活动回稳，表明非制造业呈现稳中向好迹象，特别是需求回升有利于经济持续平稳。

居民消费持续升温 我国经济复苏内生动力有所巩固

分行业看，建筑业商务活动指数为60.1%；服务业商务活动指数为54.3%。21个行业中，铁路运输业、航空运输业、住宿业、房屋建筑业、电信广播电视和卫星传输服务业、文化、体育和娱乐业、土木工程建筑业、餐饮业和零售业等19个行业高于50%；房地产业和水上运输业2个行业低于50%。

蔡进指出，2021年5月新订单指数为52.2%，环比上升0.7个百分点。分行业来看，建筑业新订单指数为53.8%；服务业新订单指数为52.0%。21个行业中，铁路运输业、住宿业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、文化、体育和娱乐业、建筑安装装饰及其他建筑业和餐饮业等15个行业高于50%；装卸搬运及仓储业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、道路运输业、邮政业、居民服务及修理业和房地产业6个行业低于50%。

蔡进分析称，从行业变化看，经济复苏内生动力有所巩固。一是体现在投资相关活动回稳。建筑业商务活动指数和新订单指数较上月均有回升，土木工程建筑业新订单指数较上月明显回升，表明基建投资继续稳定发力具备基础。二是体现在居民消费持续升温。零售业、餐饮业和文体娱乐行业商务活动指数均呈现连续上升走势，住宿业商务活动指数仍保持在60%以上，上述行业新订单指数较上月均有明显上升，消费稳增长动力有所增强。在非制造业稳中向好的同时，成本向下游传导压力有所显现。投入品价格指数创出年内新高，建筑业成本压力尤为明显，同时销售价格指数较上月也有所上升。

非制造业稳中向好 我国经济继续保持平稳恢复

“非制造业的稳中向好反映出我国经济继续保持平稳恢复的大趋势没有改变，特别是需求增速回升反映出我国经济持续恢复的基础动力依然较强。”中国物流信息中心研究员武威表示，建筑业和服务业的新订单指数较上月均有不同程度回升。企业调查显示，反映市场需求不足的企业比重虽仍在40%以上，但连续4个月环比下降。行业数据变化表明，经济平稳恢复的内生性动力有所巩固。

“5月份居民消费持续升温，消费稳增长动力有所增强，节日消费和疫情影响基本消除是推动居民消费相关行业持续升温的主要原因。”武威表示，从供给端看，零售业、餐饮业和文体娱乐行业的商务活动指数均呈现连续上升走势，住宿业商务活动指数虽有回落，但仍保持在65%以上的较高水平。从需求看，上述行业的新订单指数较上月均有明显上升，表明随着疫情的有效控制，居民消费信心有所提升，消费稳增长的动力有所增强。

武威进一步分析认为，5月份建筑业商务活动指数回升至60%以上，新订单指数指数回升至53%以上，环比升幅分别超过2个和1个百分点，表明投资相关建筑活动增速在经过上月短暂放缓后再次有所加快。特别是土木工程建筑业的新订单指数再次回升至54%以上的较高水平，意味着投资继续稳定发力的基础依然较好。从预期看，建筑业业务活动预期指数较上月有所回升，保持在65%以上的高位，企业对后期市场发展保持乐观。同时，下半年投向基建领域专项债资金的陆续到位也为基础建设投资提供较好的资金保障。

此外，武威还指出，在非制造业稳中向好的同时，成本向下游传导压力有所显现。5月投入品价格指数较上月上升2.8个百分点至57.7%，创出年内新高，表明上游大宗商品价格过快上涨的压力开始向下游行业传导。

企业调查显示，反映原材料成本高的企业比重升至22%，同样创出年内新高。分行业看，建筑业和服务业的投入品价格指数均有不同程度上升。建筑业的成本压力尤为明显。建筑业投入品价格指数较上月上升8.9个百分点至73.6%。建筑业中，反映原材料成本高的企业比重超过55%。投入品价格指数上升的同时，销售价格指数也有所上升，终端产品和服务价格的上升在一定程度上有助于缓解成本过快上涨压力。本月，销售价格指数较上月上升1.6个百分点至52.8%。

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