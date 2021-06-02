人民网北京6月2日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局举行新闻发布会。会上，稽查局副局长付利平介绍了税务部门打击虚开骗税等税收违法行为的有关情况，并通报了5起虚开骗税典型案件。

虚开发票、骗取出口退税等违法行为严重扰乱正常经济秩序，危害国家法治和社会公平正义，是税务部门严厉打击的重点。付利平介绍，税务部门始终保持高压严打态势，特别是2018年8月以来，税务总局会同公安部、海关总署、人民银行联合组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，截至4月底，共查处涉嫌虚开骗税企业37.83万户，配合公安机关对2.4万余名犯罪嫌疑人采取强制措施，另有近5000名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头。

会上，付利平通报破获的5起虚开骗税典型案件，这5起案件分别是：

新疆警税查获乌鲁木齐市“4·3”涉疫虚开发票案。2020年5月，新疆警税联合开展“摧枯”集中抓捕行动，对乌鲁木齐市涉疫虚开发票案件进行收网，共抓获犯罪嫌疑人58人，捣毁虚开窝点5个，现场查获作案工具若干。经查，该犯罪团伙利用疫情期间增值税优惠政策，注册空壳企业对外虚开发票，涉案虚开企业337户，涉嫌虚开发票1.7万份，虚开金额15.94亿元。

山东威海警税破获“3·23”虚开机动车销售统一发票案。2020年6月，威海警税破获一起虚开机动车销售统一发票案，成功打掉一个专门虚开机动车销售统一发票团伙，捣毁犯罪窝点4个，抓获犯罪嫌疑人14名，挽回税款损失2亿元。经查，该团伙冒用他人名义注册270余家汽车销售公司，虚开机动车销售统一发票12409份，虚开金额17.7亿余元。

厦门警税破获“9·9”虚开骗税全链条团伙案。2020年6月，厦门警税成功破获一起集虚开、骗税、偷税多种违法行为于一体的团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人31名，打掉犯罪团伙3个。经查，犯罪嫌疑人为获取非法利益，虚假注册拖鞋加工、物流运输、外贸企业52户，通过买单配票等手段，实施虚开增值税专用发票、偷税以及骗取出口退税违法犯罪行为，涉案金额16.4亿余元。

江西警税破获“风云1号”增值税发票虚开案。2020年7月，江西警税根据国家税务总局驻上海特派员办事处移送线索，对九江某公司虚开发票案件进行联合查处。8月，警税成功开展联合收网，捣毁犯罪窝点4个，抓获犯罪嫌疑人16名。经查，该团伙通过设立多家贸易公司对外虚开发票，涉嫌虚开增值税专用发票3397份，虚开金额19.13亿元。

大连警税破获“1·02”增值税发票虚开案。2020年1月，大连警税联合国家税务总局驻上海特派员办事处运用信息化战法分析研判，发现一个对外虚开煤炭增值税发票的团伙，立即组织开展查处。2020年9月，警税联合专案组在8省11市开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人51名，打掉虚开团伙3个，捣毁虚开犯罪窝点9个，查获大量作案工具。经查，该团伙通过虚构进项，对外虚开发票，涉案企业400余户，涉案金额200余亿元。

国家税务总局稽查局副局长付利平表示，税务部门会同公安、海关和人民银行等部门，发挥各自优势，共享数据资源，组建多层级、跨部门联合专案组，相继开展了9个批次的集中打击行动，取得较好效果。针对不法分子利用电子发票领用更快捷、交付更便利的特点实施虚开的新动向，税务部门会同公安部门严查狠打，目前已成功破获多起虚开电子普通发票和专用发票案件。

付利平介绍，在不断加大打击力度基础上，税务部门发挥大数据优势，不断加强源头治理，深入推进实名办税，强化数据分析和风险预警，对增值税发票风险进行快速识别和应对，构筑事前防、事中阻、事后查的立体打击体系，持续压缩虚开违法犯罪空间。

付利平表示，下一步，税务部门将持续深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，与公安、海关、人民银行等部门一起进一步加大打击强度和精度，切实维护守法纳税人的合法权益，营造公平、透明、可预期的税收环境。

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