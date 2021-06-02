人民网北京6月2日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，今年前4个月，全国累计新办涉税市场主体达413万户，同比增长58.5%。随着减税降费、“放管服”改革、优化营商环境等一系列政策红利的持续释放，我国市场主体活力不断激发，经济发展的内生动力持续增强。

税收数据显示，4月份，我国新办且发生过涉税行为的市场主体（以下简称“新办涉税市场主体”）133.6万户，较3月份增长5.1%，较2020年同期、2019年同期分别增长21%和20.3%，两年平均增长9.7%。今年前4个月，全国累计新办涉税市场主体413万户，同比增长58.5%，两年平均增长13.1%。

分行业看，4月份，居民服务业、信息技术业、教育业的新办涉税市场主体增速较快，同比分别增长113.2%、108.6%和93.5%，两年平均分别增长46.4%、32.8%和14.8%；制造业新办涉税市场主体7.9万户，同比增长3.9%，两年平均增长2.2%。

市场主体是经济的力量载体，市场主体发生纳税申报等涉税行为，一定程度上显示出我国经济的生机和活力。

据国家税务总局收入规划核算司副司长赵连伟介绍，增值税发票数据显示，今年4月份，我国企业销售收入延续稳定增长态势，工业经济持续恢复，消费、投资稳步向好，国民经济恢复性增长态势持续加固。

一是全国企业销售收入两年平均增长12.9%，延续平稳向好态势。增值税发票数据显示，4月份，全国企业销售收入同比增长24.6%，比2019年同期增长27.5%，两年平均增长12.9%，延续去年下半年以来平稳向好态势。

二是工业企业销售收入两年平均增长10.1%，工业经济稳步恢复。增值税发票数据显示，4月份，全国工业企业销售收入同比增长25.5%，比2019年同期增长21.2%，两年平均增长10.1%，反映工业经济稳步恢复。工业41个大类行业中，38个行业两年平均实现正增长，16个行业的两年平均增速超过10%。

三是批发零售业销售收入两年平均增长12.3%，升级类消费增长迅速。增值税发票数据显示，4月份，全国批发零售业销售收入同比增长26.2%，比2019年同期增长26.1%，两年平均增长12.3%。其中，升级类消费增长迅速，钟表、保健医疗器材、照相器材、营养保健品零售同比分别增长77%、64.6%、56.5%和54%，两年平均分别增长21.6%、46.7%、9.4%和25%。

四是建筑业销售收入两年平均增长14.5%，新基建领域建设加快。增值税发票数据显示，今年1-4月份，全国建筑业销售收入同比增长39.6%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%，反映投资延续了恢复性增长态势。投资结构逐步优化，新基建领域投资增多。1-4月份，与新基建相关的城市轨道交通工程施工，节能工程，通讯、电力输送设施工程销售同比分别增长116.2%、75.6%和95.2%，两年平均分别增长67%、33.2%和14.1%。

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