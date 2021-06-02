人民网北京6月2日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，到2025年，培育一批年产值超百亿元的农业“链主企业”，打造一批全产业链价值超百亿元的典型县，发展一批省域全产业链价值超千亿元的重点链。

《意见》强调，要坚持统筹谋划、协同推进、创新驱动和联农带农，构建完整完备的农业全产业链。聚焦规模化主导产业，建设标准化、规模化、机械化、优质化原料基地。发展精细化综合加工，实现减损增效，提升加工转化增值空间。搭建体系化物流网络，提高农产品商品化处理、错峰销售和产地集散分销能力。开展品牌化市场营销，塑强精品区域公共品牌，共创企业品牌，培育产品品牌。推进社会化全程服务，建立社会化、专业化、市场化服务体系。推广绿色化发展模式，实现全产业链全程绿色化发展。促进数字化转型升级，构建全过程管理数据和分析服务模型。

《意见》指出，要完善支撑体系，提升全产业链稳定性和竞争力。融合创新链，打造共性技术研发平台和创新联合体。优化供应链，完善从产品研发、生产加工到营销服务的全链条供应。提升价值链，提升产业附加值，对接终端市场需求，缩短生产周期和新品上市时间。畅通资金链，统筹利用财政涉农资金、地方专项债券等资金渠道，鼓励开发农业全产业链保险险种，支持开展供应链金融。

《意见》要求，各级农业农村部门要找准抓手，制定并实施农业全产业链培育发展实施方案，开展农业全产业链“链长”制试点，支持农业产业化龙头企业担任“链主”。搭建平台，建设信息交流、企科对接、要素对接等平台，聚合科技、资金、土地等要素。建设载体，有机衔接现有项目和农业全产业链，创新项目运行管理模式。创新机制，创新主体联合、要素整合和利益粘合机制，实现全产业链“资源要素畅通、利益联结紧密、服务购销最惠”要求。

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