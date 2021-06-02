原标题：华为侯金龙：新能源为主体的新型电力系统拥有“四高”特征

6月2日，第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会”（简称“SNEC 2021光伏大会”）在上海举行。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在会上表示：“华为数字能源致力于融合数字技术和电力电子技术，将携手产业伙伴推动能源革命，让人们都用上稳定、清洁、经济性更好的能源。”

华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在SNEC 2021光伏大会发表主题演讲。受访者供图

据了解，新型电力系统具有“四高”的特征——高比例可再生能源、高比例电力电子装备、高度数字化、高度智能化。高比例可再生能源是在发电侧，以光伏、风电、储能为主的新能源替代传统能源，成为发电的主力电源。在用能侧，电气化是关键，“源、网、荷、储”进入城市、园区、建筑、家庭，从传统的单一能源消费转变成能源生产和消费相结合。

华为数字能源将继续聚焦电力电子技术和数字技术两大领域，将瓦特技术、热技术、储能技术、云与AI技术等融合创新，打造智能发电、智能储电、智能配电、智能用电的解决方案，融合能量流和信息流，助力构建以新能源主体的新型电力系统。

同时，生态战略作为华为数字能源公司最核心的战略，华为数字能源将坚持“硬件开放、软件开放、与产业多层次合作”的开放策略，希望与产业里所有的伙伴，包括产业链上下游、政府、产业组织、标准组织，教育科研机构等，在基础技术研究、系统协同创新、产业链发展、产业政策、标准等多层次进行探讨合作，真正做强光伏产业，让光伏成为新型电力系统的主力电源，早日实现碳中和的目标。

(责编：董童、李源)