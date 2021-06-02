人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

华为侯金龙：新能源为主体的新型电力系统拥有“四高”特征

2021年06月02日15:21 | 来源：新华网
小字号
原标题：华为侯金龙：新能源为主体的新型电力系统拥有“四高”特征

　　6月2日，第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会”（简称“SNEC 2021光伏大会”）在上海举行。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在会上表示：“华为数字能源致力于融合数字技术和电力电子技术，将携手产业伙伴推动能源革命，让人们都用上稳定、清洁、经济性更好的能源。”

华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在SNEC 2021光伏大会发表主题演讲。受访者供图

　　据了解，新型电力系统具有“四高”的特征——高比例可再生能源、高比例电力电子装备、高度数字化、高度智能化。高比例可再生能源是在发电侧，以光伏、风电、储能为主的新能源替代传统能源，成为发电的主力电源。在用能侧，电气化是关键，“源、网、荷、储”进入城市、园区、建筑、家庭，从传统的单一能源消费转变成能源生产和消费相结合。

　　华为数字能源将继续聚焦电力电子技术和数字技术两大领域，将瓦特技术、热技术、储能技术、云与AI技术等融合创新，打造智能发电、智能储电、智能配电、智能用电的解决方案，融合能量流和信息流，助力构建以新能源主体的新型电力系统。

　　同时，生态战略作为华为数字能源公司最核心的战略，华为数字能源将坚持“硬件开放、软件开放、与产业多层次合作”的开放策略，希望与产业里所有的伙伴，包括产业链上下游、政府、产业组织、标准组织，教育科研机构等，在基础技术研究、系统协同创新、产业链发展、产业政策、标准等多层次进行探讨合作，真正做强光伏产业，让光伏成为新型电力系统的主力电源，早日实现碳中和的目标。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部