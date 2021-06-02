人民网记者 孙博洋

在过去，提到贵州总会与“十万大山”联系在一起，而现在提起贵州人们首先会想到的不再是“大山”，而是“大数据”。近年来，以贵州贵安新区为代表的贵州“大数据”产业集群发展迅速，而贵安新区也被称为“中国数谷”。

三个千亿级产业聚集区撑起“中国数谷”

贵安新区我国第八个国家级新区，自2014年成立以来，白纸画图、从无到有、砥砺前行，一座座产业新城拔地而起，呈欣欣向荣之势。2020年，贵阳贵安数字经济增加值达1649亿元，占地区生产总值的比重达到38.2%。

日前，在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，贵安新区党工委委员、管委会副主任毛胤强表示，贵阳贵安新区是国家大数据（贵州）综合试验区核心区，是全国乃至全球大数据发展的重要策源地和创新试验田，大数据产业发展已经成为引领贵阳贵安经济社会高质量发展的强大引擎。

据了解，目前，贵安新区正致力于打造“三个千亿级”产业集群，包括1个千亿级投资规模的数据中心聚集区、1个千亿级电子信息制造业产业集群和1个千亿级软件和信息技术服务产业聚集区。

据毛胤强介绍，中国移动、中国电信、中国联通以及华为、腾讯、苹果等一批国际知名头部企业已在这里抢先布局，到2025年，贵安新区将形成服务器规模达到400万台以上的数据中心集聚区。

推动“大数据”产业崛起 贵安新区有这样三点经验

“大数据”产业是新兴产业，也是全国各个地方都积极争取落地的产业，为何贵安新区会异军突起，成为“中国数谷”呢？贵安新区产业发展局大数据服务中心主任汪军认为，这离不开贵安新区一流的基础实施建设；离不开高质量的生产要素、数据要素聚集；离不开良好产业生态的打造。

汪军表示，贵安新区大数据的发展主要分为三个阶段，第一个阶段是，2013年中国电信、联通、移动三大通讯运营商的数据中心落地贵安新区。第二个阶段是，2018年前后，华为、腾讯、苹果等互联网巨头的数据中心相继落地贵安，推动了贵安大数据上下游产业的发展。第三个阶段是，从2021年开始的“强省会”五年行动计划。

汪军认为贵安新区“大数据”产业的发展是一个从量变到质变的过程，回顾发展历程，得到的发展经验主要有三点。

第一点经验是要为新兴的产业建造一流的通讯基础设施。贵安新区2017年建成了国家级互联网骨干直连点，2019年则是根服务器镜像节点和国家顶级域名节点，2020年建成国际互联网数据专用通道。

第二点经验是要聚集高质量的生产要素、数据要素。贵安新区着力引进金融的、交通的、能源的数据中心落户到贵安新区，把产业投入要素的质量提高。

第三点经验是要打造良好的产业生态。良好的产业生态实际上就是最大的营商环境，这其中包括一个具有相当规模的市场和一条相对完整的上下游产业链。

汪军表示，“十四五”期间，贵安新区在大数据产业中，将面向国家部委数据、金融数据、交通数据、工业数据和个人数据五个领域来加强数据中心建设，加速数聚集，形成规模效应，推动产业发展。

(责编：王仁宏、吕骞)